Upskilling Video Generator: Steigern Sie jetzt die Mitarbeiterschulung
Erstellen Sie schnell ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion für effizientes Lernen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für Entwickler und Technikbegeisterte, das die Prinzipien eines neuen KI-Algorithmus aufschlüsselt. Der visuelle Stil sollte futuristisch und illustrativ sein, mit einem ausdrucksstarken KI-Avatar, der die Informationen klar präsentiert. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um komplexen technischen Themen eine menschliche Note zu verleihen, was dieses KI-Video-Generator-Tool für detaillierte Erklärungen unverzichtbar macht.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges kurzes Update-Video für globale Ingenieurteams, das die Fähigkeiten eines neuen technischen Werkzeugs vorstellt. Der visuelle Stil sollte infografikgetrieben und direkt sein, mit einer präzisen, artikulierten KI-Stimme, die leicht für mehrsprachige Unterstützung angepasst werden kann. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare und konsistente Audioausgabe über alle Sprachversionen des Trainingsvideo-Generator-Inhalts hinweg sicherzustellen.
Gestalten Sie ein 1-minütiges essentielles Mitarbeiterschulungsvideo zu Best Practices für den sicheren Umgang mit Daten, das für alle Mitarbeiter gedacht ist. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und leicht verständlich sein, ergänzt durch eine freundliche, aber bestimmte KI-Stimme. Integrieren Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Botschaften zu verstärken, und optimieren Sie den Videoerstellungsprozess für kritische technische Verfahren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Lernen und Kursentwicklung skalieren.
Erstellen Sie mühelos mehr Schulungskurse und Bildungsinhalte und erweitern Sie Ihre Reichweite auf ein globales Publikum mit Mehrsprachigkeitsunterstützung.
Effektivität der Mitarbeiterschulung verbessern.
Nutzen Sie KI-gestützte Videos, um das Engagement erheblich zu steigern und die Wissensspeicherung in Ihren Mitarbeiterschulungsprogrammen zu verbessern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung mit KI?
HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, die es Benutzern ermöglicht, Text in ansprechende Videoinhalte mit realistischen KI-Avataren zu verwandeln. Dies rationalisiert den gesamten Videoerstellungsprozess und macht ihn effizient für verschiedene Anwendungen.
Kann HeyGen in bestehende Lernplattformen für Schulungen integriert werden?
Ja, HeyGen unterstützt die LMS-Integration, was eine nahtlose Bereitstellung Ihrer Trainingsvideo-Generator-Inhalte innerhalb bestehender Lernmanagementsysteme ermöglicht. Darüber hinaus können Sie Videos im SCORM-Format exportieren, um breite Kompatibilität und Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten.
Welche Voiceover- und Mehrsprachigkeitsoptionen bietet HeyGen?
HeyGen bietet robuste KI-Voiceovers mit einer Vielzahl von natürlich klingenden Stimmen, die eine hochwertige Audioausgabe für Ihre Videos sicherstellen. Wir bieten auch umfassende Mehrsprachigkeitsunterstützung, die es Ihnen ermöglicht, mühelos ein globales Publikum zu erreichen.
Bietet HeyGen Werkzeuge für markenkonforme Videoinhalte?
Absolut, HeyGen ermöglicht es Benutzern, umfangreiche Branding-Kontrollen zu nutzen, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in Ihre Videoerstellung integrieren können. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videos eine konsistente Markenidentität über alle Plattformen hinweg beibehalten.