Upskilling Video Generator: Steigern Sie jetzt die Mitarbeiterschulung

Erstellen Sie schnell ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion für effizientes Lernen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Profis und neue Mitarbeiter, das eine komplexe Softwarefunktion demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und diagrammatisch sein, mit einer ruhigen, autoritativen KI-Stimme, die Schritt-für-Schritt-Prozesse erklärt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um technische Dokumentationen effizient in ansprechende visuelle Erklärungen zu verwandeln, die sich für Upskilling über LMS-Integration eignen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 2-minütiges Erklärvideo für Entwickler und Technikbegeisterte, das die Prinzipien eines neuen KI-Algorithmus aufschlüsselt. Der visuelle Stil sollte futuristisch und illustrativ sein, mit einem ausdrucksstarken KI-Avatar, der die Informationen klar präsentiert. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um komplexen technischen Themen eine menschliche Note zu verleihen, was dieses KI-Video-Generator-Tool für detaillierte Erklärungen unverzichtbar macht.
Produzieren Sie ein 45-sekündiges kurzes Update-Video für globale Ingenieurteams, das die Fähigkeiten eines neuen technischen Werkzeugs vorstellt. Der visuelle Stil sollte infografikgetrieben und direkt sein, mit einer präzisen, artikulierten KI-Stimme, die leicht für mehrsprachige Unterstützung angepasst werden kann. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um eine klare und konsistente Audioausgabe über alle Sprachversionen des Trainingsvideo-Generator-Inhalts hinweg sicherzustellen.
Gestalten Sie ein 1-minütiges essentielles Mitarbeiterschulungsvideo zu Best Practices für den sicheren Umgang mit Daten, das für alle Mitarbeiter gedacht ist. Der visuelle Stil sollte sauber, professionell und leicht verständlich sein, ergänzt durch eine freundliche, aber bestimmte KI-Stimme. Integrieren Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu verbessern und wichtige Botschaften zu verstärken, und optimieren Sie den Videoerstellungsprozess für kritische technische Verfahren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Upskilling Video Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Schulungsinhalte in ansprechende, KI-gestützte Upskilling-Videos, um Ihr Team mit minimalem Aufwand zu schulen und zu stärken.

1
Step 1
Erstellen aus Text
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Schulungsskripts. Die Text-zu-Video aus Skript-Funktion unserer Plattform wandelt Ihre schriftlichen Inhalte in ein dynamisches Video um und bildet die Grundlage Ihrer Upskilling-Kurse.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Verbessern Sie Ihre Schulungsinhalte, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller KI-Avatare auswählen. Diese digitalen Präsentatoren verleihen Ihren Schulungsvideos eine menschliche Note und machen sie ansprechender.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers
Verfeinern Sie die Audioausgabe Ihres Videos, indem Sie die fortschrittliche Voiceover-Generierung für natürlich klingende Erzählungen nutzen. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um perfekt zu Ihrem Schulungsinhalt und Publikum zu passen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt und verwenden Sie das Seitenverhältnis-Resizing & Exporte, um Ihr fertiges Upskilling-Video in verschiedenen Formaten herunterzuladen. Dies stellt sicher, dass es perfekt für die Integration in jede Plattform, einschließlich Ihres LMS, geeignet ist.

Anwendungsfälle

Komplexe Themen entmystifizieren

Verwandeln Sie komplexe Konzepte, wie medizinische Themen, in klare, prägnante und ansprechende KI-generierte Videos für ein besseres Verständnis und Bildung.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie, die es Benutzern ermöglicht, Text in ansprechende Videoinhalte mit realistischen KI-Avataren zu verwandeln. Dies rationalisiert den gesamten Videoerstellungsprozess und macht ihn effizient für verschiedene Anwendungen.

Kann HeyGen in bestehende Lernplattformen für Schulungen integriert werden?

Ja, HeyGen unterstützt die LMS-Integration, was eine nahtlose Bereitstellung Ihrer Trainingsvideo-Generator-Inhalte innerhalb bestehender Lernmanagementsysteme ermöglicht. Darüber hinaus können Sie Videos im SCORM-Format exportieren, um breite Kompatibilität und Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Welche Voiceover- und Mehrsprachigkeitsoptionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet robuste KI-Voiceovers mit einer Vielzahl von natürlich klingenden Stimmen, die eine hochwertige Audioausgabe für Ihre Videos sicherstellen. Wir bieten auch umfassende Mehrsprachigkeitsunterstützung, die es Ihnen ermöglicht, mühelos ein globales Publikum zu erreichen.

Bietet HeyGen Werkzeuge für markenkonforme Videoinhalte?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Benutzern, umfangreiche Branding-Kontrollen zu nutzen, sodass Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in Ihre Videoerstellung integrieren können. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Videos eine konsistente Markenidentität über alle Plattformen hinweg beibehalten.

