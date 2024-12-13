Universitäts-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde Bildungsinhalte

Verwandeln Sie Skripte sofort in dynamische Universitäts-Werbevideos und Online-Lernkurse mit HeyGens Text-zu-Video aus dem Skript.

Erstellen Sie eine fesselnde 60-sekündige virtuelle Campus-Tour für potenzielle Studierende und deren Eltern, die wichtige Einrichtungen und das lebendige Studentenleben zeigt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und inspirierend sein, begleitet von aufmunternder Hintergrundmusik und klarer Erzählung, wobei HeyGens AI-Avatare die Zuschauer durch das Erlebnis führen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video mit authentischen Studentenzeugnissen, das sich an Schüler richtet, die sich für ein Studium bewerben möchten. Das Video sollte einen persönlichen und authentischen visuellen und akustischen Stil haben, der vielfältige Studentenerfahrungen hervorhebt und HeyGens Untertitelungsfunktion für Barrierefreiheit und Klarheit nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Universitäts-Werbevideo, um potenzielle Bewerber für bestimmte akademische Programme zu gewinnen, mit Schwerpunkt auf Online-Lernkursen. Verwenden Sie einen modernen und ansprechenden visuellen Ansatz, der wichtige Kurselemente mit eindrucksvollen Bildern und prägnanten Voiceovers zeigt, und nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für ein professionelles Erscheinungsbild.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein einladendes 90-sekündiges Video, das das vollständige Universitätsleben für internationale Studierende und deren Familien veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, Studentenclubs, Campus-Veranstaltungen und die vielfältige Gemeinschaft hervorheben, untermalt von einem fröhlichen Soundtrack, mit Erzählung, die über HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Universitäts-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Universitätsvideos für Rekrutierung, virtuelle Touren und Online-Lernen mit HeyGens AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video
Beginnen Sie damit, Ihr Skript in ein fesselndes Video zu verwandeln, indem Sie unsere Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion nutzen, oder wählen Sie aus einer Vielzahl von gebrauchsfertigen Vorlagen für Ihre Inhalte.
2
Step 2
Mit visuellen Elementen verbessern
Integrieren Sie Ihre eigenen Video- und Bildmaterialien oder durchsuchen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die perfekten visuellen Elemente für Ihre Universitäts-Werbevideos zu finden.
3
Step 3
Branding anwenden
Bewahren Sie die institutionelle Konsistenz, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden, um sicherzustellen, dass jedes Video die einzigartige Identität Ihrer Universität für Rekrutierungszwecke widerspiegelt.
4
Step 4
Über Plattformen hinweg teilen
Bereiten Sie Ihr Video für verschiedene Kanäle vor, indem Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um es perfekt für soziale Medien, Online-Lernkurse oder LMS-Integration zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Studentengeschichten präsentieren

Erzeugen Sie fesselnde Studentenzeugnisse und virtuelle Campus-Touren, um zukünftige Universitätsbewerber zu begeistern und zu informieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Universitäten bei der Erstellung fesselnder Werbevideos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Universitäten, hochwertige Universitäts-Werbevideos mit seinem AI-Video-Generator zu produzieren. Nutzen Sie professionelle Vorlagen, passen Sie das Branding mit Logos und Farben an und integrieren Sie Stockmaterial und Animationseffekte, um Ihre virtuelle Campus-Tour oder Studentenzeugnisse effektiv zu präsentieren.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Online-Lernkurse?

HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung für Online-Lernkurse, indem es Text in ansprechende Videos verwandelt. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Generierung, kombiniert mit automatischen Untertiteln, um fesselnde Bildungsinhalte effizient bereitzustellen.

Kann HeyGen traditionelle Videobearbeitungswerkzeuge für Universitätsinhalte ersetzen?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess und reduziert die Abhängigkeit von komplexen Videobearbeitungswerkzeugen mit seiner intuitiven Plattform. Die Drag-and-Drop-Oberfläche und professionellen Vorlagen ermöglichen die schnelle Erstellung von Social-Media-Inhalten, Studentenzeugnissen und mehr, mit flexibler Anpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Universitäten, die sich auf Studentenrekrutierung und soziale Medien konzentrieren?

Universitäten können ihre Rekrutierungsbemühungen und ihre Präsenz in sozialen Medien erheblich verbessern, indem sie dynamische Universitäts-Werbevideos mit HeyGen erstellen. Erzeugen Sie fesselnde Inhalte mit Studentenzeugnissen oder Highlights von virtuellen Campus-Touren, indem Sie HeyGens AI-Video-Generator nutzen, um potenzielle Studierende effektiv anzusprechen.

