Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Bildungsvideo, das sich an aktuelle Universitätsstudenten richtet und ein komplexes akademisches Thema aus einem Online-Kurs vereinfacht. Dieses Video sollte einen klaren, professionellen visuellen Stil mit animierten Elementen und einer sachkundigen Stimme haben, die leicht mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen aus einem Skript generiert werden kann.
Erstellen Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Video über den Erfolg eines Studenten, das sich an potenzielle Spender und Alumni richtet und die Auswirkungen der Unterstützung der Universität auf individuelle Studentenreisen hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte authentisch und herzlich sein, mit einer echten Studentenstimme, die mit den Untertiteln von HeyGen für alle zugänglich gemacht wird.
Produzieren Sie ein informatives 50-sekündiges Video, das sich an neue und bestehende Universitätsstudenten, Fakultäten und Mitarbeiter richtet und die Vorteile eines bestimmten Campus-Dienstes detailliert beschreibt. Dieses Video sollte eine saubere, moderne visuelle Ästhetik mit klaren Grafiken und einer einfachen, leitenden Audioführung verwenden, die durch die Nutzung der vorgefertigten Vorlagen und Szenen von HeyGen optimiert wird.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Videoersteller für Universitätsressourcen funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Bildungsinhalte, Universitätswerbevideos und Online-Kursvideos, um das Engagement der Studenten und die Reichweite zu steigern.

Erstellen Sie aus einer Vorlage
Starten Sie Ihr Universitätsressourcenvideo, indem Sie aus einer Auswahl professioneller Vorlagen wählen, die für Bildungs- oder Werbeinhalte maßgeschneidert sind.
Fügen Sie Ihr Skript hinzu & generieren Sie die Stimme
Fügen Sie Ihr Bildungsskript ein und nutzen Sie die Sprachgenerierung von HeyGen, um Ihren Text mit einer natürlich klingenden Erzählung zum Leben zu erwecken.
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie einen AI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek, um Ihre Inhalte visuell zu präsentieren, das Engagement zu steigern und ein dynamisches Gesicht für Ihr Universitätsressourcenvideo zu bieten.
Fügen Sie den letzten Schliff hinzu & exportieren Sie
Stellen Sie die Barrierefreiheit für alle Studenten mit automatischen Untertiteln sicher und exportieren Sie Ihr endgültiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für diverse Plattformen und Zielgruppen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie ansprechende Werbevideos

Erstellen Sie schnell fesselnde Werbevideos für soziale Medien, um Studenten anzuziehen und Universitätsressourcen effektiv zu präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung fesselnder Universitätswerbevideos und virtueller Campus-Touren?

HeyGen bietet fortschrittliche AI-Avatare und vielfältige Vorlagen, um beeindruckende Universitätswerbevideos zu erstellen. Sie können mühelos ansprechende virtuelle Campus-Touren erstellen, die das Engagement der Studenten einfangen, ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge zu benötigen.

Welche Fähigkeiten hat HeyGen zur Entwicklung ansprechender Online-Kursvideos und Bildungsinhalte?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige Online-Kursvideos und Bildungsinhalte mit AI-Avataren und robuster Sprachgenerierung zu produzieren. Fügen Sie leicht Untertitel für Barrierefreiheit hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Studenten bei jeder Lektion engagiert bleiben.

Ermöglicht HeyGen die Erstellung von Text-zu-Video für Bildungszwecke?

Ja, HeyGen befähigt Sie, Skripte mühelos in professionelle Bildungsvideos zu verwandeln. Nutzen Sie unseren AI-Videogenerator mit der Text-zu-Video-Funktionalität und dynamischen AI-Avataren, um effizient ansprechende Vorlesungen zu erstellen.

Warum HeyGen als AI-Videogenerator für Universitätsressourcen wählen?

HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung für Videoersteller von Universitätsressourcen und macht es einfach, professionelle Videos zu produzieren. Unsere Plattform bietet intuitive Videobearbeitungswerkzeuge und anpassbare Vorlagen, die es jedem ermöglichen, schnell wirkungsvolle Bildungsinhalte zu erstellen.

