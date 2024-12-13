Universitäts-Promo-Video-Maker: Einschreibungen steigern

Erstellen Sie fesselnde Videos, die Top-Talente anziehen. Nutzen Sie AI-Voiceovers, um die Geschichte Ihrer Universität zu erzählen.

Erstellen Sie einen lebendigen 30-sekündigen Werbespot für einen Universitäts-Promo-Video-Maker, der sich an potenzielle Studierende und deren Eltern richtet und das dynamische Campusleben sowie modernste Einrichtungen lebhaft einfängt; ein mitreißender Soundtrack und energiegeladene Bilder unterstreichen die Botschaft, und HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion kann die Erstellung einer fesselnden Erzählung vereinfachen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erwägen Sie die Produktion eines warmen und authentischen 45-sekündigen Social-Media-Videos, um überzeugende Studentenaussagen zu präsentieren, speziell für Schüler, die über Universitätsbewerbungen nachdenken; dieses Video sollte persönliche Interviewaufnahmen verwenden und den Stimmen der Studierenden Raum geben, während HeyGens Voiceover-Generierung für kristallklare Audioqualität sorgt.
Beispiel-Prompt 2
Für internationale Bewerber und deren Familien ist ein informatives und professionelles 60-sekündiges Erklärvideo, das Universitätsprogramme oder den Bewerbungsprozess detailliert beschreibt, unerlässlich; nutzen Sie klare Grafiken und einen einladenden Ton, wobei HeyGens Untertitel/Captions für mehrsprachige Zugänglichkeit und breite Reichweite sorgen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein trendiges und schnelles 15-sekündiges AI-Video-Maker-Spotlight, das darauf abzielt, junge Social-Media-Nutzer (Gen Z) zu begeistern, indem es schnell wichtige Universitätsveranstaltungen oder einzigartige Aspekte durch dynamische schnelle Schnitte und peppige Musik hervorhebt; HeyGens AI-Avatare werden jedes Segment einführen und so eine ansprechende visuelle Note hinzufügen, um dieses Publikum zu fesseln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Universitäts-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Universitäts-Promo-Videos mit AI-gestützten Tools, die darauf ausgelegt sind, Ihren Campus zu präsentieren und potenzielle Studierende zu begeistern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Video-Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Reihe professioneller "Video-Vorlagen", um schnell Ihre Werbeinhalte zu skizzieren und Ihren visuellen Stil festzulegen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Inhalte hinzu
Bereichern Sie Ihr Promo-Video mit hochwertigen Medien aus unserer umfangreichen "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um sicherzustellen, dass Ihr Campus und das Studentenleben schön dargestellt werden.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Personalisieren Sie Ihr Video mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)", um die Identität Ihrer Universität widerzuspiegeln und eine kohärente und professionelle Präsentation zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Passen Sie Ihr fertiges Universitäts-Promo-Video einfach mit "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für verschiedene Plattformen an, bereit, Ihr Publikum zu fesseln und die "Einschreibungen zu steigern".

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Einschreibungskampagnen steigern

Entwickeln Sie leistungsstarke Universitäts-Promo-Videos und Anzeigen mit AI, um die Einschreibungen zu steigern und die Reichweite Ihrer Institution effektiv zu erweitern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Universitäten bei der Erstellung ansprechender Promo-Videos unterstützen?

HeyGen ermöglicht es Universitäten, überzeugende "Promo-Videos" mit "AI-Avataren" und "Text-zu-Video aus Skript" zu erstellen, um das Campusleben und Studentenaussagen effizient zu präsentieren und die "Einschreibungen zu steigern". Diese Plattform dient als leistungsstarker "Universitäts-Promo-Video-Maker", der die Inhaltserstellung vereinfacht.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoerstellung?

HeyGen ist ein fortschrittlicher "AI-Video-Maker", der integrierte "AI-Funktionen" wie realistische "AI-Avatare", "AI-Voiceovers" und automatische "Untertitel" bietet, um Skripte in professionelle Videos zu verwandeln. Diese Fähigkeiten rationalisieren den gesamten Videoproduktionsprozess.

Kann HeyGen Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen anpassen?

Ja, HeyGen unterstützt flexible "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", was es einfach macht, Ihre "Promo-Video"-Inhalte für verschiedene digitale Kanäle anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre "Social-Media-Videos" unabhängig von der Plattform poliert und professionell aussehen.

Wie vereinfachen Video-Vorlagen in HeyGen die Inhaltserstellung?

HeyGens umfangreiche Bibliothek von "Video-Vorlagen" ermöglicht die schnelle Produktion hochwertiger Inhalte und fungiert als intuitiver "Promo-Video-Maker". Nutzer können diese Vorlagen mit ihrem Branding anpassen und den "Drag-and-Drop-Editor" nutzen, um schnell beeindruckende visuelle Geschichten zu erstellen.

