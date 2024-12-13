Universitätsprogramm-Video-Generator: Verbessern Sie Ihre Reichweite

Erstellen Sie schnell überzeugende Schulmarketingvideos mit professionellen AI-Avataren.

Erstellen Sie ein fesselndes 45-Sekunden-Video, das ein neues Universitätsprogramm vorstellt und sich an potenzielle Studierende und deren Eltern richtet. Verwenden Sie einen inspirierenden und professionellen visuellen Stil, begleitet von einem mitreißenden Soundtrack und einer klaren Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die wichtigsten Programmhöhepunkte dynamisch zu präsentieren und eine hohe Beteiligung für Schulmarketingvideos zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Erklärvideo für Online-Lernende, das komplexe Bildungskonzepte mit klaren, animierten Grafiken und einer freundlichen Stimme aufschlüsselt. Dieser AI-Bildungsvideo-Maker nutzt HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen lebendigen 30-Sekunden-Clip für soziale Medien, um junge Erwachsene anzusprechen. Der Clip sollte schnell geschnittene, visuell ansprechende Inhalte mit moderner Musik enthalten und für das stille Ansehen optimiert sein. HeyGens Untertitel-/Caption- und Seitenverhältnis-Anpassungs- und Exportfunktionen sorgen für maximale Reichweite und Zugänglichkeit bei der Erstellung wirkungsvoller Videos.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein informatives 90-Sekunden-Trainingsvideo für Universitätsfakultäten und -mitarbeiter, das neue Richtlinien oder Verfahren mit einem sauberen, professionellen visuellen Stil und einer autoritativen Stimme präsentiert. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für relevante visuelle Inhalte und ziehen Sie die Nutzung von AI-Avataren für eine konsistente, ansprechende Vermittlung von Bildungsvideos in Betracht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Universitätsprogramm-Video-Generator

Verwandeln Sie Programminformationen mühelos in überzeugende Bildungsvideos für Marketing und Outreach mit AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Programmdetails und Kernbotschaften als Text einzugeben. Unsere AI wandelt Ihr Skript automatisch in ein dynamisches Video um, was Ihnen Zeit bei den Dreharbeiten spart.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Universitätsprogramme zu repräsentieren. Diese digitalen Präsentatoren können Ihre Botschaft effektiv vermitteln und Ihr Publikum ansprechen.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers und passen Sie an
Produzieren Sie professionelle Voiceovers in mehreren Sprachen oder wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen, um die visuelle Attraktivität und die Botschaft Ihres Videos zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit Universitätsbranding, passen Sie die Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen an und exportieren Sie es für nahtloses Teilen über soziale Medien, Websites oder Präsentationen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie das Universitätsmarketing und die Öffentlichkeitsarbeit

.

Erstellen Sie schnell überzeugende Videos für soziale Medien und Marketing-Clips, um Universitätsprogramme zu bewerben und potenzielle Studierende anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Bildungsinhalte?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Bildungsvideos durch die Bereitstellung von einsatzbereiten Vorlagen, AI-Avataren und leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen. Sie können Skripte mühelos in überzeugende Inhalte umwandeln, dank einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die hochwertige Bildungsvideos für alle zugänglich macht.

Kann HeyGen professionelle AI-Bildungsvideos mit benutzerdefinierten AI-Avataren und Voiceovers erstellen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle AI-Bildungsvideos mit realistischen AI-Avataren und natürlichen AI-Voiceovers zu produzieren. Dies erlaubt personalisierte und hochgradig ansprechende Inhalte, die perfekt für verschiedene Lernszenarien und kreative Projekte geeignet sind.

Was macht HeyGen ideal für Universitätsprogramm- und Schulmarketingvideos?

HeyGen ist ein herausragender Universitätsprogramm-Video-Generator, da er die schnelle Produktion von hochwertigen Erklärvideos und Schulmarketingvideos ermöglicht. Mit Branding-Kontrollen, Medienbibliotheksunterstützung und einfachen Lokalisierungsoptionen können Universitäten ihre Programme effektiv präsentieren und ein vielfältiges Publikum erreichen.

Unterstützt HeyGen die schnelle Erstellung von Trainingsvideos für L&D-Teams?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Produktion von Trainingsvideos für L&D-Teams zu beschleunigen. Durch die Nutzung von Text-zu-Video-Funktionalität, AI-Voiceovers und einer umfangreichen Medienbibliothek können Unternehmen schnell umfassende und ansprechende Trainingsvideos erstellen, ohne umfangreiche Produktionszeiten.

