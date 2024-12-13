Universitäts-Orientierungsvideo-Generator: Vereinfachen Sie das Studenten-Onboarding

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videos für neue Studenten, indem Sie AI-Avatare verwenden, um Ihre Inhalte zum Leben zu erwecken und Ihren Onboarding-Prozess zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video-Segment für neu zugelassene Studenten eines bestimmten Fachbereichs, das eine klare und freundliche visuelle Ästhetik mit beruhigender Hintergrundmusik annimmt. Das Video liefert wichtige Informationen über Kursanmeldung, akademische Beratung und Ressourcen des Fachbereichs, indem es HeyGens Voiceover-Generierung nutzt, um klare und beruhigende Anleitungen ohne menschlichen Moderator zu bieten, was Zugänglichkeit und Professionalität gewährleistet.
Gestalten Sie ein inspirierendes 30-sekündiges Bildungswerbevideo für potenzielle Studenten, die verschiedene Studienprogramme erkunden. Dieses Video sollte einen filmischen visuellen Stil mit erhebender Orchestermusik und schnellen, dynamischen Schnitten zeigen, die Studenten in verschiedenen akademischen und außerschulischen Aktivitäten präsentieren. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell eine professionelle und visuell reiche Erzählung zu erstellen, die die lebendige Lernumgebung der Universität hervorhebt.
Entwerfen Sie ein unterstützendes 50-sekündiges erklärendes Video für internationale Studenten und solche mit Hörbehinderungen, das die Diversitätsinitiativen und Unterstützungsdienste des Campus detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte klar und multikulturell sein, mit sanfter Ambient-Musik und prominenten On-Screen-Grafiken, während HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion kritisch integriert wird, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen über kulturelle Anpassung und zugängliche Ressourcen universell verstanden und leicht verfolgt werden können, um Inklusivität zu fördern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Universitäts-Orientierungsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos überzeugende und informative Orientierungsvideos für Studenten mit fortschrittlichen AI-Tools, um ein einladendes und ansprechendes Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Drehbuch
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Orientierungsskripts oder nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Inhalte für Ihre Willkommensnachricht der Universität zu generieren. Hier beginnt Ihre Reise mit dem Universitäts-Orientierungsvideo-Generator.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, die Ihre Universität repräsentieren. Diese AI-Avatare erwecken Ihr Skript mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen zum Leben.
Step 3
Anwenden von Branding-Elementen
Passen Sie Ihr Video an, um es mit der Identität Ihrer Institution in Einklang zu bringen, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen verwenden. Integrieren Sie das Logo, die offiziellen Farben und Schriftarten Ihrer Universität für ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild.
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie automatische Untertitel/Captions für die Zugänglichkeit hinzufügen. Exportieren Sie dann Ihre fertigen Studenten-Onboarding-Videos in verschiedenen Formaten, bereit, um neue Studenten willkommen zu heißen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle Produktion ansprechender Orientierungsschnipsel

Erstellen Sie schnell fesselnde kurze Videoclips für Orientierungs-Updates, Campus-Touren oder Willkommensnachrichten, um das Interesse der Studenten zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen Pädagogen bei der Erstellung ansprechender Bildungs-Videos für das Studenten-Onboarding?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen, dynamische und ansprechende Bildungs-Videos für die Universitätsorientierung mit Leichtigkeit zu produzieren. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und anpassbare Videovorlagen, um fesselnde Onboarding-Videos für Studenten zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann ich meine Studenten-Orientierungsvideos mit der Identität meiner Institution bei HeyGen branden?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, das Logo und die offiziellen Farben Ihrer Universität nahtlos in Ihre Studenten-Orientierungsvideos zu integrieren. Dies sorgt für ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild, das die Identität Ihrer Institution in all Ihren Inhalten verstärkt.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen, um die Produktion von Universitäts-Orientierungsvideos zu optimieren?

HeyGen bietet eine leistungsstarke Suite kreativer Werkzeuge, die darauf ausgelegt sind, Ihre Inhaltsproduktion zu optimieren, einschließlich einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen und einer umfassenden Medienbibliothek. Nutzen Sie AI-Avatare und unsere Drehbuchhilfe, um schnell hochwertige, ansprechende Universitäts-Orientierungsvideos zu erstellen.

Generiert HeyGen automatisch Untertitel und Captions für Bildungsinhalte?

Ja, HeyGen verbessert die Zugänglichkeit Ihrer Bildungs-Videos erheblich, indem es automatisch präzise Untertitel und Captions generiert. Dies, kombiniert mit hochwertigen AI-Voiceovers, stellt sicher, dass Ihre Studenten-Orientierungsinhalte inklusiv und von allen Lernenden leicht verständlich sind.

