Erstellen Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video für angehende Universitätsstudenten, das die innovativen Aspekte eines neuen Programms hervorhebt. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit lebendigen Grafiken und fließenden Übergängen, begleitet von einem mitreißenden, inspirierenden Soundtrack. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Highlights zu präsentieren, und integrieren Sie die `Voiceover-Generierung` für eine professionelle Erzählung, um HeyGen als unverzichtbaren Videoersteller für Universitätskurse zu etablieren.

Video Generieren