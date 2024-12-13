Potenzial freisetzen mit unserem universellen Schulungsvideo-Maker

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in ausgefeilte E-Learning-Videos, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript für eine schnelle Inhaltserstellung nutzen.

Stellen Sie sich ein 90-sekündiges professionelles Schulungsvideo vor, das speziell für Unternehmensausbilder und L&D-Profis entwickelt wurde, mit klaren visuellen Darstellungen und einer autoritativen Stimme. Dieses Video würde demonstrieren, wie HeyGens AI-Avatare die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos vereinfachen und den universellen Schulungsvideo-Maker wirklich unverzichtbar machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 2-minütiges modernes und demonstratives Anleitungsvideo, ideal für Softwareentwickler und technische Ausbilder, mit fließenden Übergängen und einem präzisen, informativen Ton. Dieses Video sollte hervorheben, wie HeyGen Benutzer befähigt, umfassende Anleitungsvideos direkt aus dem Skript zu erstellen, indem es seine AI-gestützte Text-zu-Video-Funktion nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 1-minütiges freundliches und inklusives E-Learning-Video für Bildungsinhalts-Ersteller und Barrierefreiheits-Befürworter, mit klaren visuellen Darstellungen, die Schlüsseltexte hervorheben, und einer ruhigen, ermutigenden Stimme. Dieser Abschnitt würde die Einfachheit der automatischen Untertitelung verdeutlichen, um sicherzustellen, dass alle E-Learning-Videos zugänglich sind, und dabei Mikro-Learning-Konzepte betonen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges animiertes Schulungsvideo, perfekt für Kleinunternehmer und Marketingteams ohne Designexpertise, mit farbenfrohen visuellen Darstellungen und einer optimistischen, selbstbewussten Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens umfangreiche Vorlagen- und Szenenbibliothek die Produktion ansprechender animierter Schulungsvideos beschleunigt und es als vielseitigen Schulungsvideo-Maker etabliert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein universeller Schulungsvideo-Maker funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Schulungsvideos mit AI-gestützten Tools, von Skript zu beeindruckenden visuellen Darstellungen, und sorgen Sie für ansprechende und effektive Lernerfahrungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Projektgrundlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen auswählen oder Ihr bestehendes Skript mit fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen in einen ersten Videodraft verwandeln, um den Grundstein für Ihre Schulungsinhalte zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende AI-Avatare hinzu
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, die Ihre Botschaft mit realistischen Ausdrücken und Lippenbewegungen übermitteln können. Kombinieren Sie sie mit präziser Voiceover-Generierung, um das Engagement zu steigern.
3
Step 3
Verleihen Sie professionellen Feinschliff
Verfeinern Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis mit automatisch generierten Untertiteln für alle gesprochenen Inhalte.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo, bereit für jede Plattform. Exportieren Sie in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, um Ihre Anleitungsvideos wirkungsvoll und leicht teilbar für Ihr Publikum zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gesundheitsbildung vereinfachen

.

Vereinfachen Sie effektiv komplexe medizinische Informationen, um die Gesundheitsausbildung für Fachleute und Studierende zugänglicher und wirkungsvoller zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie, um Ihre schriftlichen Inhalte automatisch in ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln. Dieser innovative Ansatz macht die Erstellung hochwertiger Anleitungsvideos unglaublich effizient, selbst ohne Filmen, und fungiert als leistungsstarker universeller Schulungsvideo-Maker.

Kann HeyGen automatisch Untertitel und Voiceovers für Schulungsinhalte generieren?

Ja, HeyGen bietet automatische Untertitel und eine ausgeklügelte Voiceover-Generierung, die den Nachbearbeitungsprozess für Ihre Schulungsvideos vereinfacht. Dies gewährleistet Zugänglichkeit und breite Anziehungskraft für Ihre E-Learning-Videos und Mikro-Learning-Module und macht es zu einem umfassenden Schulungsvideo-Maker.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um Markenkonsistenz in Schulungsvideos sicherzustellen?

HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten einfach zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Ihre animierten Schulungsvideos und Anleitungsvideos ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild beibehalten und Ihre Markenidentität stärken.

Welche technischen Fähigkeiten machen HeyGen zu einem effektiven Schulungsvideo-Maker?

HeyGens technische Fähigkeiten umfassen AI-gestützte Text-zu-Video-aus-Skript, AI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Generierung, was es zu einem robusten Schulungsvideo-Maker macht. Es bietet auch automatische Untertitel und Bildschirmaufnahmefunktionen, die die Produktion umfassender E-Learning-Videos und Anleitungsvideos vereinfachen.

