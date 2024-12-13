Universeller Schulungsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Kurse

Ermöglichen Sie L&D-Teams, sofort ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit lebensechten AI-Avataren zu erstellen.

Erstellen Sie ein lebendiges 45-sekündiges Marketingvideo, das zeigt, wie Kleinunternehmer mühelos überzeugende Inhalte produzieren können. Demonstrieren Sie die Kraft eines AI-Video-Generators, der einfache Ideen in professionelle "Marketingvideos" verwandelt, indem er HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen" für einen eleganten, modernen visuellen Stil nutzt, mit einer fröhlichen und freundlichen AI-Sprachübertragung, die die Zuschauer fesselt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für Tech-Startups, die ein neues Produktfeature einführen, stellen Sie sich ein 60-sekündiges Erklärvideo vor, das klar und informativ ist. Dieses "Erklärvideo" sollte dynamische Motion Graphics enthalten, begleitet von einem anspruchsvollen "AI-Avatar", der eine klare, prägnante AI-Stimme liefert und zeigt, wie "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeiten komplexe Erklärungen für Produktmanager vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein professionelles 30-sekündiges Schulungsvideo für Unternehmens-L&D-Teams vor, das als prägnante Demonstration eines "universellen Schulungsvideo-Generators" fungiert. Der visuelle Stil sollte sauber und ermutigend sein, mit leicht lesbaren "Untertiteln" und einer warmen, klaren AI-Stimme, die über "Sprachübertragungserzeugung" produziert wird. Dies ermöglicht eine schnelle Einführung neuer Unternehmensrichtlinien und hebt HeyGens Rolle als effizienter "Schulungsvideo-Generator" hervor.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein energiegeladenes 15-sekündiges Werbevideo, das sich an Social-Media-Content-Ersteller richtet und eine neue digitale Serie vorstellt. Der visuelle Stil muss trendig und schnelllebig sein, mit lebendigen Bildern aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", einem dynamischen, modernen musikalischen Hintergrund und einer schnellen AI-Stimme. Betonen Sie, wie HeyGens "AI-Video-Generator" die schnelle Erstellung und "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis" für verschiedene Plattformen ermöglicht, indem "anpassbare Vorlagen" verwendet werden, um einen polierten, wirkungsvollen Look zu erzielen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der universelle Schulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte mühelos in ansprechende, hochwertige Videos mit AI-gestützten Tools und anpassbaren Optionen, um Ihr Lernen und Ihre Entwicklung zu optimieren.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Schulungsskript oder Ihre Gliederung in die Plattform einfügen. Unsere AI wandelt Ihren Text automatisch in ein dynamisches Video um, indem sie Text-zu-Video-Fähigkeiten nutzt, die den Kern Ihres Inhalts bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Diese digitalen Präsentatoren erwecken Ihr Skript zum Leben und sorgen für eine ansprechende und konsistente Präsentation für Ihr Publikum.
3
Step 3
Passen Sie Stimme und Stil an
Erzeugen Sie natürlich klingende AI-Sprachübertragungen für Ihren gewählten Avatar oder laden Sie Ihre eigene Audiodatei hoch. Verbessern Sie Ihre Botschaft weiter, indem Sie Szenenelemente anpassen und die Identität Ihrer Marke anwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Sobald Ihr Schulungsvideo perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach für verschiedene Plattformen. Unsere Tools ermöglichen auch die Größenanpassung im Seitenverhältnis und das Hinzufügen von Untertiteln für maximale Reichweite und Zugänglichkeit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungen

.

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in klare, leicht verständliche Videoinhalte, die komplexe Themen für jeden Schulungsbedarf zugänglich und einfach verständlich machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingvideos mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende "Marketingvideos" effizient mit seinem fortschrittlichen "AI-Video-Generator" zu erstellen. Sie können Skripte direkt in ansprechende Videoinhalte mit realistischen "AI-Avataren" verwandeln und "anpassbare Vorlagen" nutzen, um schnell professionelle "Erklärvideos" zu produzieren.

Welche Arten von Schulungsvideos kann HeyGen mir helfen zu erstellen?

HeyGen dient als "universeller Schulungsvideo-Generator", ideal für "Unternehmensschulungen", "Mitarbeiterschulungen" und "Kundenschulungen". Seine robusten "Text-zu-Video"-Fähigkeiten und "AI-Avatare" machen es perfekt für "L&D-Teams", um hochwertige Schulungsinhalte in großem Maßstab zu entwickeln.

Bietet HeyGen realistische AI-Avatare und Sprachübertragungen für die Videoproduktion?

Ja, HeyGen bietet hochrealistische "AI-Avatare", die Ihre "Text-zu-Video"-Skripte zum Leben erwecken. Ergänzend dazu sorgen unsere fortschrittlichen "AI-Sprachübertragungen" dafür, dass Ihre Botschaft mit natürlicher, ansprechender Sprache übermittelt wird, was Ihre Videoproduktion nahtlos macht.

Kann ich das Branding und das Erscheinungsbild der mit HeyGen generierten Videos anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Assets mühelos zu integrieren. Sie können auch "anpassbare Vorlagen" nutzen und die Medienbibliothek verwenden, um sicherzustellen, dass jedes "AI-Video-Generator"-Ergebnis perfekt mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo