Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo zur Einführung neuer Benutzer, das den mühelosen Prozess der Erstellung überzeugender Erklärvideos mit unserem Drag-and-Drop-Editor veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte ein freundliches, schrittweises Tutorial sein, das Klarheit gewährleistet, ergänzt durch eine ermutigende und hilfreiche AI-Stimme, die die Nutzung verschiedener Vorlagen und Szenen zur Anregung kreativer Projekte erklärt.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Produkt-Erklärvideo speziell für internationale Unternehmen, das die Leistungsfähigkeit der mehrsprachigen Unterstützung unserer Plattform demonstriert. Visuell sollten dynamische, global inspirierte Grafiken gezeigt werden, mit Bildschirmtext, der zwischen Sprachen wechselt, unterstützt durch eine reibungslose, professionelle Voiceover-Generierung in verschiedenen AI-Stimmen, um die vielfältigen sprachlichen Fähigkeiten hervorzuheben.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Marketingfachleute, das zeigt, wie man schnell wirkungsvolle Erklärvideos für Social Media Marketing erstellt, die Aufmerksamkeit erregen. Das Video sollte einen schnellen, lebendigen visuellen Stil mit ansprechenden Grafiken haben, die für verschiedene Plattformen optimiert sind, und eine lebhafte, energetische AI-Stimme, die die einfache Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für die plattformübergreifende Verteilung hervorhebt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell fesselnde AI-Videos für effektive Werbung und Produktpromotion.
Ansprechende Social Media Inhalte.
Erstellen Sie mühelos ansprechende Social Media Videos, um Konzepte zu erklären und Zielgruppen anzuziehen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Erklärvideos?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI Avatar Generator- und Text-zu-Video-Funktionen aus einem Skript, um die Produktion hochwertiger Produkt-Erklärvideos zu vereinfachen und sich als effizienter AI Universal Explainer Video Maker zu positionieren.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für fortgeschrittene Videobearbeitung?
HeyGen bietet robuste Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich eines ausgeklügelten AI-Stimmengenerators und umfassender mehrsprachiger Unterstützung, die es Benutzern ermöglichen, vielfältige und ansprechende Erklärvideos mit Präzision und Leichtigkeit zu erstellen.
Kann HeyGen mir helfen, schnell animierte Erklärvideos zu erstellen?
Absolut. HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl von Erklärvideo-Vorlagen, die es Benutzern ermöglichen, schnell animierte Erklärvideos zu erstellen, ohne umfangreiche Vorkenntnisse zu benötigen.
Welche Export- und Branding-Optionen sind in HeyGen verfügbar?
HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos als MP4 zu exportieren und bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Schulungsvideos oder Social Media Marketing-Inhalte konsequent Ihre Markenidentität widerspiegeln.