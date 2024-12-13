AI Universal Explainer Video Maker: Erstellen Sie fesselnde Videos

Verwandeln Sie Ideen mühelos in überzeugende Erklärvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript.

480/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Schulungsvideo zur Einführung neuer Benutzer, das den mühelosen Prozess der Erstellung überzeugender Erklärvideos mit unserem Drag-and-Drop-Editor veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte ein freundliches, schrittweises Tutorial sein, das Klarheit gewährleistet, ergänzt durch eine ermutigende und hilfreiche AI-Stimme, die die Nutzung verschiedener Vorlagen und Szenen zur Anregung kreativer Projekte erklärt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Produkt-Erklärvideo speziell für internationale Unternehmen, das die Leistungsfähigkeit der mehrsprachigen Unterstützung unserer Plattform demonstriert. Visuell sollten dynamische, global inspirierte Grafiken gezeigt werden, mit Bildschirmtext, der zwischen Sprachen wechselt, unterstützt durch eine reibungslose, professionelle Voiceover-Generierung in verschiedenen AI-Stimmen, um die vielfältigen sprachlichen Fähigkeiten hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Marketingfachleute, das zeigt, wie man schnell wirkungsvolle Erklärvideos für Social Media Marketing erstellt, die Aufmerksamkeit erregen. Das Video sollte einen schnellen, lebendigen visuellen Stil mit ansprechenden Grafiken haben, die für verschiedene Plattformen optimiert sind, und eine lebhafte, energetische AI-Stimme, die die einfache Nutzung von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für die plattformübergreifende Verteilung hervorhebt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Universal Explainer Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Erklärvideos, die Ihre Botschaft effektiv kommunizieren, ohne dass Vorkenntnisse in der Bearbeitung erforderlich sind.

1
Step 1
Wählen Sie eine Erklärvideo-Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller Erklärvideo-Vorlagen wählen, die einen schnellen und ansprechenden Ausgangspunkt für jedes Thema bieten.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Medien hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Passen Sie Szenen einfach mit Medien aus unserer Bibliothek an oder laden Sie Ihre eigenen hoch.
3
Step 3
Erstellen Sie AI-Voiceovers
Erwecken Sie Ihr Skript mit realistischen, AI-generierten Voiceovers zum Leben. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen und Sprachen, um den Ton Ihres Videos anzupassen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Universal Explainer Video
Überprüfen Sie Ihre Kreation, nehmen Sie letzte Anpassungen vor und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Erklärvideo als MP4, bereit für jede Plattform.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement bei Schulungen

.

Verbessern Sie Lernen und Behalten mit dynamischen AI-Erklärvideos für Schulungsprogramme.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Erklärvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI Avatar Generator- und Text-zu-Video-Funktionen aus einem Skript, um die Produktion hochwertiger Produkt-Erklärvideos zu vereinfachen und sich als effizienter AI Universal Explainer Video Maker zu positionieren.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für fortgeschrittene Videobearbeitung?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungsfunktionen, einschließlich eines ausgeklügelten AI-Stimmengenerators und umfassender mehrsprachiger Unterstützung, die es Benutzern ermöglichen, vielfältige und ansprechende Erklärvideos mit Präzision und Leichtigkeit zu erstellen.

Kann HeyGen mir helfen, schnell animierte Erklärvideos zu erstellen?

Absolut. HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl von Erklärvideo-Vorlagen, die es Benutzern ermöglichen, schnell animierte Erklärvideos zu erstellen, ohne umfangreiche Vorkenntnisse zu benötigen.

Welche Export- und Branding-Optionen sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos als MP4 zu exportieren und bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Schulungsvideos oder Social Media Marketing-Inhalte konsequent Ihre Markenidentität widerspiegeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo