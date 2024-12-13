Lernen freischalten mit einem universellen Zugangstraining-Generator

Erstellen Sie mühelos vielfältige Mitarbeiterschulungsvideos mit AI-Avataren, die universellen Zugang und ansprechendes Lernen für alle gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Manager, das zeigt, wie man schnell ansprechende "Mitarbeiterschulungsvideos" mit "AI-Avataren" produziert, um die Lernretention zu verbessern und komplexe Informationen klar zu vermitteln. Verwenden Sie einen lebendigen, professionellen visuellen Stil mit verschiedenen HeyGen "AI-Avataren", die verschiedene Rollen darstellen, begleitet von fröhlicher, ermutigender Hintergrundmusik. Betonen Sie die einfache Bereitstellung eines "Universellen Schulungsvideo-Generators".
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Erklärvideo, das sich an Barrierefreiheitsbeauftragte und globale Organisationen richtet und die entscheidende Rolle von "mehrsprachigen und barrierefreien Funktionen" bei der Erreichung eines echten "universellen Zugangs" veranschaulicht. Präsentieren Sie eine saubere, zugängliche visuelle Ästhetik mit Beispielen für diverse Sprach-"Untertitel/Beschriftungen" und klaren Bildschirmtexten, unterstützt von einer professionellen, beruhigenden Stimme. Dieses Video sollte unterstreichen, wie HeyGen umfassende "Untertitel/Beschriftungen" für eine breitere Reichweite bietet.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges schnelles "Tutorial-Video" für Fachexperten (SMEs), das ihnen zeigt, wie sie ihr Fachwissen in wirkungsvolle Bildungsinhalte umwandeln können, indem sie einen "AI-Videogenerator" verwenden. Nutzen Sie einen direkten, schrittweisen visuellen Ansatz mit HeyGens "Vorlagen & Szenen", um schnell ein professionell aussehendes Video zusammenzustellen, begleitet von einer prägnanten und freundlichen Stimme, die über "Voiceover-Generierung" erzeugt wird. Dieses Prompt zielt darauf ab, effiziente Inhaltserstellung hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der universelle Zugangstraining-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos inklusive und ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit AI-gestützten Tools, die universellen Zugang für alle Lernenden gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Schulungsinhalte. Unsere Plattform nutzt Text-to-Video-Technologie, um Ihr Skript in ein dynamisches Video zu verwandeln, das den Kern Ihrer universellen Schulung bildet.
2
Step 2
Wählen Sie zugängliche Elemente
Erweitern Sie die Reichweite Ihres Videos, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, um Ihre Präsentatoren darzustellen, und machen Sie Ihre Inhalte für alle Lernenden nachvollziehbar und ansprechend.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Untertitel hinzu
Sorgen Sie für Klarheit und Inklusivität, indem Sie Ihrem Video automatisch präzise Untertitel/Beschriftungen hinzufügen, um es für Menschen mit Hörbehinderungen oder diejenigen, die lieber mitlesen, zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und integrieren Sie Inhalte
Finalisieren Sie Ihr barrierefreies Schulungsvideo und exportieren Sie es einfach mit optimierter Größenanpassung und Exporten für verschiedene Plattformen, um nahtloses Teilen und eine breite Reichweite zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erstellen Sie überzeugende motivierende Videos, die diverse Zielgruppen in Ihren Schulungsprogrammen ansprechen und motivieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Schulungen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videogenerator- und Text-to-Video-Technologie, um Skripte in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos und macht komplexe technische Informationen leicht verständlich.

Welche Barrierefreiheitsfunktionen bietet HeyGen für universelle Zugangsschulungsvideos?

HeyGen unterstützt den universellen Zugang durch Funktionen wie automatische Untertitel/Beschriftungen, AI-Stimme/Text-to-Speech-Generierung und Sprachübersetzungsfunktionen. Diese Tools helfen sicherzustellen, dass Online-Schulungsmaterialien inklusiv und für diverse Lernende zugänglich sind.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme integriert oder die Videomarke angepasst werden?

HeyGen bietet anpassbare Vorlagen und Branding-Kontrollen, die es den Nutzern ermöglichen, ein konsistentes Erscheinungsbild zu bewahren. HeyGens Fokus liegt auf der Generierung hochwertiger AI-Ausgaben, die leicht in verschiedene Online-Schulungsplattformen eingebettet werden können und eine effiziente LMS-Integration unterstützen.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare und Skriptgenerator die Effizienz der Videoproduktion?

HeyGens AI-Avatare bieten eine konsistente und professionelle Bildschirmpräsenz, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist. In Kombination mit dem Skriptgenerator beschleunigt dies die Produktion von Erklärvideos und Tutorial-Inhalten erheblich und macht es zu einem leistungsstarken universellen Schulungsvideo-Generator.

