Erstellen Sie einen 30-sekündigen dynamischen Social-Media-Spot, der sich an Kleinunternehmer und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie sie zu einem produktiven UGC-Videomacher werden können. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit lebendigen Farben und schnellen Schnitten sein und verschiedene Szenarien zeigen, in denen AI-Avatare Produkte oder Dienstleistungen vorstellen. Der Ton sollte modern und mitreißend sein, mit einer klaren, begeisterten Stimme, die erklärt, wie einfach es ist, mit HeyGens AI-Avataren ansprechende Inhalte für TikTok, Reels und YouTube zu erstellen, ohne vor der Kamera stehen zu müssen.

