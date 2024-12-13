UGC Video Maker: Erstellen Sie virale Inhalte mit AI

Generieren Sie mühelos virale UGC und leistungsstarke Videoanzeigen. Unser AI-Video-Maker verwendet realistische AI-Avatare, um überzeugende Videos im Testimonial-Stil zu erstellen.

Erstellen Sie einen 30-sekündigen dynamischen Social-Media-Spot, der sich an Kleinunternehmer und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie sie zu einem produktiven UGC-Videomacher werden können. Der visuelle Stil sollte schnelllebig mit lebendigen Farben und schnellen Schnitten sein und verschiedene Szenarien zeigen, in denen AI-Avatare Produkte oder Dienstleistungen vorstellen. Der Ton sollte modern und mitreißend sein, mit einer klaren, begeisterten Stimme, die erklärt, wie einfach es ist, mit HeyGens AI-Avataren ansprechende Inhalte für TikTok, Reels und YouTube zu erstellen, ohne vor der Kamera stehen zu müssen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video im Testimonial-Stil, das für Marketingfachleute und E-Commerce-Marken konzipiert ist, die Vertrauen aufbauen möchten. Visuell sollte ein sauberer, authentischer Look angestrebt werden, der die tatsächliche Produktnutzung oder zufriedene Kunden zeigt, ergänzt durch professionell aussehende Overlays. Der Ton sollte eine warme, glaubwürdige Stimme bieten, die direkt aus einem geschriebenen Skript generiert wird und die nahtlose Erfahrung demonstriert, hochwertige Videoanzeigen mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu erstellen, selbst für komplexe Erzählungen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für globale Content-Ersteller und Marken, die international expandieren, und veranschaulichen Sie die Leistungsfähigkeit eines AI UGC Video Generators. Die visuelle Erzählung sollte dynamisch sein und verschiedene AI-Avatare zeigen, die in verschiedenen Sprachen sprechen, mit eingeblendetem Text, der den mehrsprachigen Aspekt verstärkt. Der Ton wird eine klare, ansprechende Demonstration von HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion sein, die nahtlos zwischen verschiedenen Sprachen wechselt, um die globale Reichweite und Zugänglichkeit hervorzuheben und Schöpfer zu inspirieren, mühelos neue Zielgruppen zu erreichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Produkt-Highlight-Video, das sich an E-Commerce-Unternehmen und digitale Vermarkter richtet, die schnelle, wirkungsvolle Werbung benötigen. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit lebendigen Produktaufnahmen und dynamischem B-Roll, das Geschwindigkeit und Effizienz betont. Der Ton sollte eine energiegeladene, selbstbewusste Stimme bieten, kombiniert mit einem modernen, schnellen Hintergrundtrack, der hervorhebt, wie schnell professionelle Videoanzeigen mit HeyGens vielfältigen Vorlagen und Szenen zusammengestellt werden können, um Werbeausgaben zu optimieren und die Marktpräsenz zu stärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der UGC Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende User-Generated Content (UGC)-Videos für soziale Medien, Anzeigen und Testimonials mit unserem fortschrittlichen AI-Video-Generator.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr ansprechendes Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in realistische Voiceovers und Dialoge für dynamische UGC-Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen professionellen AI-Avatar aus unserer umfangreichen Bibliothek, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihrem Videoinhalt eine menschliche Note zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit zusätzlichen Medien wie Produktaufnahmen oder Markenelementen aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um ein poliertes und gebrandetes Aussehen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie für jede Plattform
Generieren Sie Ihr endgültiges Video mit unserer Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass es perfekt für jede Social-Media-Plattform formatiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen

.

Entwickeln Sie authentische Videos im Testimonial-Stil, um Kundenerfolgsgeschichten effektiv hervorzuheben und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende UGC-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Erstellern, hochwertige, authentische UGC (User-Generated Content) und Videos im Testimonial-Stil effizient zu produzieren. Mit AI-Avataren und fortschrittlicher AI-Video-Bearbeitung können Sie virale UGC generieren, die bei Ihrem Publikum auf Plattformen wie TikTok, Reels und YouTube Anklang finden.

Welche Fähigkeiten bieten HeyGens AI-Avatare für Videoanzeigen?

HeyGens fortschrittliche AI-Avatare erwecken Ihre Videoanzeigen zum Leben, indem sie realistische Ausdrücke und Gesten mit Emotionskontrolle bieten. Sie können Inhalte in über 50 Sprachen generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ein globales Publikum effektiv erreicht und Ihre kreative Vision verbessert.

Ist es möglich, mit HeyGen AI-Videos aus Textvorgaben zu erstellen?

Ja, HeyGen macht es einfach, Textvorgaben in professionelle AI-Videos zu verwandeln, dank seines leistungsstarken AI-Video-Generators. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, ansprechende visuelle Inhalte zu erstellen, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben, was erheblich Zeit und Ressourcen in der Produktion spart.

Kann HeyGen Videos erstellen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen geeignet sind?

Absolut. HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, vielseitige, im Creator-Stil gehaltene Videos zu erstellen, die für große Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram Reels und YouTube optimiert sind. Passen Sie Ihre Inhalte einfach mit verschiedenen Seitenverhältnissen an, um maximale Wirkung und Reichweite zu erzielen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo