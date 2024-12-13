UGC-Trainingsvideo-Generator für ansprechende Kurse & Anzeigen

Automatisieren Sie die Erstellung von ansprechenden Creator-Style-Videos und viralen Anzeigen mit lebensechten AI-Avataren und senken Sie die Produktionskosten drastisch.

546/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein authentisches, klares 45-Sekunden-Video für Vermarkter und E-Commerce-Marken, das die Wirkung von "Testimonial-Style-Videos" mit "AI UGC Avataren" hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte vertrauenswürdig und professionell wirken, mit einem AI-Avatar, der direkt in die Kamera spricht und eine echte Benutzererfahrung vermittelt. Stellen Sie sicher, dass klare "Untertitel" sichtbar sind, um die Botschaft und Zugänglichkeit des Videos zu verstärken.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein informatives, elegantes 60-Sekunden-Video für Unternehmensschulungen und internationale Marketingteams, das zeigt, wie HeyGen als leistungsstarker "UGC-Trainingsvideo-Generator" für ein globales Publikum fungiert. Die visuellen Elemente sollten subtil eine multikulturelle Reichweite andeuten, während der Hauptfokus auf einem reibungslosen AI-Avatar liegt, der eine prägnante Schulungsbotschaft übermittelt. Nutzen Sie HeyGens "Voiceover-Generierung", um das Potenzial für mehrsprachige Inhalte zu veranschaulichen und die Wirkung zu verstärken.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes, trendiges 30-Sekunden-Video, das sich an Content-Ersteller und Agenturen richtet und sie inspiriert, "TikTok-Style-Videos" zu produzieren, die "Virale UGC-Anzeigen erstellen". Der visuelle und akustische Stil ist dynamisch und schnell, mit beliebten Übergängen und energetischer Hintergrundmusik, die ein virales Social-Media-Gefühl simulieren. Diese Aufforderung sollte HeyGens "Vorlagen & Szenen" nutzen, um zu zeigen, wie schnell überzeugende, teilbare Inhalte zusammengestellt werden können.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie UGC-Trainingsvideo-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie mühelos ansprechende Creator-Style-Trainingsvideos mit AI-Avataren und intelligenter Automatisierung, um Ihre Inhalte schnell zu transformieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Entwerfen Sie Ihre Trainingsinhalte und nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um sofort eine visuelle Grundlage für Ihr UGC-Trainingsvideo zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Trainingspersönlichkeit zu repräsentieren und einen nachvollziehbaren Moderator für Ihr Publikum zu gewährleisten.
3
Step 3
Anpassen und Verbessern
Integrieren Sie Voiceovers, Branding-Kontrollen wie Logos und Farben und nutzen Sie unsere Medienbibliothek, um Ihr Trainingsvideo mit relevanten visuellen Elementen zu bereichern.
4
Step 4
Generieren und Exportieren
Finalisieren Sie Ihre Szenen, fügen Sie automatisierte Untertitel hinzu und exportieren Sie Ihr poliertes Creator-Style-Trainingsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen zur Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie virale Creator-Style-Inhalte

.

Erstellen Sie schnell ansprechende Creator-Style-UGC-Videos und Kurzclips für Social-Media-Plattformen, ideal für kurze Schulungen oder Promotionen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Creator-Style-Videos und viralen Anzeigen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, fesselnde Creator-Style-Videos und virale UGC-Anzeigen effizient zu produzieren. Mit AI-Avataren und fortschrittlichen Text-zu-Video-Funktionen können Sie Skripte in dynamische Inhalte verwandeln, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und das authentische Gefühl von Testimonial-Style-Videos widerspiegeln.

Kann HeyGen die Produktionskosten für ansprechende Social-Media-Inhalte senken?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, die Produktionskosten erheblich zu senken, indem es die Videoerstellung optimiert. Mit unserem AI-Video-Generator können Sie schnell hochwertige AI-Videos mit automatisierten Untertiteln und dynamischer Bearbeitung produzieren, die perfekt für verschiedene Social-Media-Plattformen geeignet sind.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für HeyGens AI UGC Avatare?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI UGC Avatare, sodass Sie lebensechte AI-Darsteller erstellen können, die auf Ihre Marke zugeschnitten sind. Von der Auswahl verschiedener AI-Avatare bis hin zur Anwendung von Branding-Kontrollen wie Logos und Farben können Sie sicherstellen, dass Ihre Inhalte ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild bewahren.

Bietet HeyGen Unterstützung für die Erstellung von AI-Videos in mehreren Sprachen?

Ja, HeyGen bietet eine robuste mehrsprachige Unterstützung, die es Ihren Inhalten ermöglicht, eine globale Reichweite zu erzielen. Unsere Text-zu-Sprache-Funktion unterstützt über 175+ Sprachen, sodass Ihre AI-Videos effektiv mit vielfältigen internationalen Zielgruppen kommunizieren können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo