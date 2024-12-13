UGC-Testimonial-Videoersteller für fesselnde Kundenstorys

Erstellen Sie mühelos ansprechende AI UGC-Videos aus Skripten mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Inhaltserstellung und Marketingkampagnen zu verbessern.

Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Walkthrough-Video für Marketingteams und Content-Ersteller, das zeigt, wie man rohe Skripte in ansprechende AI UGC-Videos mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt. Der visuelle Stil sollte schlank und modern sein, mit dynamischen Textüberlagerungen auf dem Bildschirm, während der Ton aus einer klaren, professionellen Voiceover besteht, die von HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde und die Effizienz bei der Erstellung von AI UGC-Videos hervorhebt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Entwickler und Marketingtechnologen, das die Leistungsfähigkeit von Script to Video AI für die schnelle Inhaltserstellung in Marketingkampagnen veranschaulicht. Dieses Video sollte eine saubere, tutorialartige visuelle Ästhetik mit Bildschirmaufnahmen und Schritt-für-Schritt-Animationen annehmen, ergänzt durch einen ruhigen, informativen Erzähler, der zeigt, wie man HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzt, um den generierten Inhalt zu bereichern.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Vergleichsvideo für Performance-Marketer und Werbetreibende, das zeigt, wie man mehrere Anzeigenvariationen für AI UGC Video Ads generiert. Der visuelle Ansatz sollte schnell und dynamisch sein, mit geteilten Bildschirmlayouts, um verschiedene kreative Ausführungen hervorzuheben, unterstützt von energetischer, peppiger Musik, und die Flexibilität der Größenanpassung und Exporte für verschiedene Plattformen demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges ausführliches Tutorial für Unternehmen, die sich auf die Skalierung personalisierter Kommunikation konzentrieren, und erkunden Sie fortgeschrittene Inhaltserstellungstechniken mit AI-Avataren. Die visuelle Präsentation sollte professionell und sauber sein, mit klaren Demonstrationen der Avatar-Anpassung und kontextuellen Szenenübergängen aus HeyGens Vorlagen & Szenen, unterstützt von einem polierten, konversationellen Voiceover, das die Erstellung hochwertiger AI-Videos betont.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein UGC-Testimonial-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Kundenfeedback mühelos in überzeugende AI UGC-Videos für Ihre Marketingkampagnen, steigern Sie Engagement und Vertrauen ohne komplexe Produktion.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Testimonial-Skript ein
Nutzen Sie die Script to Video AI-Funktion, um Kundenfeedback sofort in ein dynamisches Videostoryboard zu konvertieren, das die Grundlage Ihres UGC-Testimonial-Videos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar
Erwecken Sie Ihr Testimonial zum Leben, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen, die Ihre Botschaft überzeugend übermitteln können und eine authentische Präsentation Ihrer UGC-Testimonial-Videos sicherstellen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr AI UGC-Video, indem Sie das Logo, die Farben Ihrer Marke integrieren und relevante visuelle Elemente auswählen, um mit Ihrer Markenidentität übereinzustimmen, indem Sie integrierte Branding-Kontrollen verwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Produzieren Sie Ihr AI-gestütztes UGC-Testimonial-Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihre Marketingkampagnen und ansprechende visuelle Inhalte, und machen Sie sich zu einem effektiven AI UGC Video Generator.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie Testimonials in sozialen Medien

.

Erstellen und verbreiten Sie mühelos ansprechende Social-Media-Clips mit UGC-Testimonials, um Ihre Online-Präsenz und Reichweite zu steigern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Script to Video AI, um Text mühelos in ansprechende visuelle Inhalte zu verwandeln. Dies rationalisiert den Inhaltserstellungsprozess und ermöglicht es den Nutzern, schnell und effizient hochwertige AI-Videos zu erstellen.

Kann ich meine AI-Videos mit spezifischem Branding anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste integrierte Editor-Tools für umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Farben und andere Elemente zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre ansprechenden visuellen Inhalte perfekt mit Ihren Marketingkampagnen übereinstimmen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für UGC-Testimonial-Videos?

HeyGen ist ein außergewöhnlicher UGC-Testimonial-Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, authentische AI UGC-Videos mit fortschrittlichen Funktionen wie Text-zu-Video aus Skript zu erstellen. Sie können auch Untertitel hinzufügen und die realistische Voice Clone-Technologie nutzen, um die Authentizität zu erhöhen.

Unterstützt HeyGen die automatisierte Videoproduktion im großen Maßstab?

Ja, HeyGen bietet API-Zugriff, um nahtlos in Ihre bestehenden Workflows integriert zu werden, was die automatisierte Erstellung von AI UGC Video Ads ermöglicht. Dies ist ideal, um zahlreiche Anzeigenvariationen zu generieren und Ihre Marketingkampagnen effizient zu skalieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo