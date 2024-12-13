Stellen Sie sich ein dynamisches 30-sekündiges Testimonial-Video vor, das speziell für Kleinunternehmer und Marketingmanager entwickelt wurde und zeigt, wie HeyGen die Erstellung überzeugender "Video-Testimonials" effizient revolutioniert. Der visuelle Stil sollte authentisch und ansprechend sein und einen professionellen "AI-Avatar" zeigen, der eine begeisterte Kundenbewertung präsentiert. Der Ton sollte fröhlich und freundlich sein, mit einer klaren Stimme, die HeyGens Fähigkeit zur "Text-zu-Video aus Skript"-Umwandlung hervorhebt, um schriftliches Feedback in hochwertige, teilbare Inhalte zu verwandeln.

