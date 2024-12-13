Für ein dynamisches 30-sekündiges UGC-Video im Stil von TikTok, das eine Gen Z-Zielgruppe fesseln soll, entwerfen Sie ein Szenario, das eine Produktbewertung oder ein kurzes Tutorial zeigt. Zielgruppe sind Social-Media-Marketer und kleine Unternehmen, die hochgradig ansprechende Videoanzeigen mit einem authentischen, nachvollziehbaren Gefühl anstreben. Visuell sollten schnelle Schnitte, beliebte Übergänge und Texteinblendungen auf dem Bildschirm integriert werden, alles synchronisiert mit trendiger, fröhlicher Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren und maximale Reichweite mit automatisch generierten Untertiteln zu gewährleisten.

