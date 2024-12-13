UGC-Marketing-Video-Generator: Erstellen Sie AI-Anzeigen schnell

Erstellen Sie authentische, ansprechende UGC-Marketing-Videos in Minuten mit unseren lebensechten AI-Avataren für wirkungsvolle Kampagnen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine dynamische 15-sekündige AI-Anzeige für ein neues Tech-Gadget, die speziell auf Early Adopters und Technikbegeisterte abzielt. Das Video benötigt einen schnellen, modernen visuellen Stil mit schnellen Schnitten, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um relevantes B-Roll zu integrieren, alles angetrieben von einem fesselnden Skript, das mit Text-zu-Video aus dem Skript in Video umgewandelt wird. Der Ton sollte energiegeladen und zeitgemäß sein, perfekt für einen schnellen Social-Media-Post.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für eine neue Produktivitäts-App, die sich an vielbeschäftigte Fachleute richtet, die nach Effizienzlösungen suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, aber zugänglich sein, wobei HeyGens Untertitel für Klarheit und eine ruhige, informative Stimme genutzt werden. Diese AI-Video-Generator-Eingabeaufforderung sollte die wichtigsten Vorteile der App klar demonstrieren und ein detailliertes Skript in eine fesselnde visuelle Erzählung verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie eine hochgradig ansprechende 20-sekündige "AI UGC-Anzeige" für ein skurriles Modeaccessoire, das auf Social-Media-Nutzer zugeschnitten ist, die einzigartige Stile schätzen. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und verspielt sein, mit trendiger Musik und schnellen visuellen Effekten aus HeyGens Vorlagen & Szenen. Das Video muss scroll-stoppend sein und verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte effektiv nutzen, um für verschiedene Plattformen zu optimieren und sofort Aufmerksamkeit zu erregen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der UGC-Marketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende nutzergenerierte Inhalte (UGC) Marketing-Videos mit AI und optimieren Sie Ihren Anzeigenerstellungsprozess für wirkungsvolle Kampagnen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und AI-Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Generieren Ihres Videoskripts. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken, indem Sie HeyGens AI-Avatar-Technologie nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Szene und Visuals
Wählen Sie aus vorgefertigten Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigene Szene. Verbessern Sie Ihr Video mit B-Roll-Material, Produktbildern und einem überzeugenden Hintergrund, um die Bühne zu setzen.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Voiceover und Untertitel hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript mit AI Text-to-Speech (TTS) und fügen Sie automatisch präzise Untertitel hinzu, um Zugänglichkeit und Engagement sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr UGC-Video
Finalisieren Sie Ihr Marketingvideo, indem Sie Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden. Exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Bereitstellung über alle Ihre Werbekanäle.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verstärken Sie Kundenreferenzen mit AI

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten und Testimonials von Kunden in überzeugende AI UGC-Videos, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen kreative Kontrolle für AI UGC-Anzeigen?

HeyGen bietet umfassende Werkzeuge für kreativen Ausdruck, die es Nutzern ermöglichen, den Zweck des Videos zu definieren und überzeugende AI UGC-Anzeigen zu erstellen. Mit seinem Charakter-Editor und dem integrierten Editor haben Sie die volle kreative Kontrolle über Ihre Videoerstellungsprojekte.

Kann ich AI-Avatare für einzigartige Videoinhalte anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen von AI-Avataren und AI-Schauspielern, um den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Marke gerecht zu werden. Sie können ein Gesicht generieren, Emotionen und Gesten steuern und sicherstellen, dass Ihr AI-Video-Generator-Ausgang perfekt zur Marke passt.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um den Erstellungsprozess für Marketingvideos zu optimieren?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Videos durch Funktionen wie seinen Skriptgenerator und den integrierten Editor. Dies ermöglicht es Vermarktern, effizient scroll-stoppende Inhalte und B-Roll zu produzieren und ihre AI-Anzeigenerstellung zu verbessern.

Wie vielseitig ist HeyGen für verschiedene Arten von AI-Videoinhalten, einschließlich Lokalisierung?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der eine breite Palette von Inhalten unterstützt, von Produktdemos und Testimonials bis hin zur Masseninhaltsproduktion. Seine Fähigkeiten umfassen die Lokalisierung, was es ideal macht, um diverse Zielgruppen mit hochwertigen AI UGC-Videos zu erreichen.

