Erstellen Sie authentische, ansprechende UGC-Marketing-Videos in Minuten mit unseren lebensechten AI-Avataren für wirkungsvolle Kampagnen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie eine dynamische 15-sekündige AI-Anzeige für ein neues Tech-Gadget, die speziell auf Early Adopters und Technikbegeisterte abzielt. Das Video benötigt einen schnellen, modernen visuellen Stil mit schnellen Schnitten, wobei HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um relevantes B-Roll zu integrieren, alles angetrieben von einem fesselnden Skript, das mit Text-zu-Video aus dem Skript in Video umgewandelt wird. Der Ton sollte energiegeladen und zeitgemäß sein, perfekt für einen schnellen Social-Media-Post.
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Erklärvideo für eine neue Produktivitäts-App, die sich an vielbeschäftigte Fachleute richtet, die nach Effizienzlösungen suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, aber zugänglich sein, wobei HeyGens Untertitel für Klarheit und eine ruhige, informative Stimme genutzt werden. Diese AI-Video-Generator-Eingabeaufforderung sollte die wichtigsten Vorteile der App klar demonstrieren und ein detailliertes Skript in eine fesselnde visuelle Erzählung verwandeln.
Produzieren Sie eine hochgradig ansprechende 20-sekündige "AI UGC-Anzeige" für ein skurriles Modeaccessoire, das auf Social-Media-Nutzer zugeschnitten ist, die einzigartige Stile schätzen. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und verspielt sein, mit trendiger Musik und schnellen visuellen Effekten aus HeyGens Vorlagen & Szenen. Das Video muss scroll-stoppend sein und verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte effektiv nutzen, um für verschiedene Plattformen zu optimieren und sofort Aufmerksamkeit zu erregen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie hochkonvertierende AI-Marketing-Anzeigen.
Produzieren Sie schnell leistungsstarke AI-Marketing-Videoanzeigen mit HeyGen und optimieren Sie die Anzeigenerstellung für bessere Kampagnenergebnisse.
Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Erstellen Sie mühelos scroll-stoppende Social-Media-Videos und -Clips, um Ihre Online-Präsenz und Ihr Engagement mit AI-Video zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie ermöglicht HeyGen kreative Kontrolle für AI UGC-Anzeigen?
HeyGen bietet umfassende Werkzeuge für kreativen Ausdruck, die es Nutzern ermöglichen, den Zweck des Videos zu definieren und überzeugende AI UGC-Anzeigen zu erstellen. Mit seinem Charakter-Editor und dem integrierten Editor haben Sie die volle kreative Kontrolle über Ihre Videoerstellungsprojekte.
Kann ich AI-Avatare für einzigartige Videoinhalte anpassen?
Ja, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen von AI-Avataren und AI-Schauspielern, um den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Marke gerecht zu werden. Sie können ein Gesicht generieren, Emotionen und Gesten steuern und sicherstellen, dass Ihr AI-Video-Generator-Ausgang perfekt zur Marke passt.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um den Erstellungsprozess für Marketingvideos zu optimieren?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Videos durch Funktionen wie seinen Skriptgenerator und den integrierten Editor. Dies ermöglicht es Vermarktern, effizient scroll-stoppende Inhalte und B-Roll zu produzieren und ihre AI-Anzeigenerstellung zu verbessern.
Wie vielseitig ist HeyGen für verschiedene Arten von AI-Videoinhalten, einschließlich Lokalisierung?
HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der eine breite Palette von Inhalten unterstützt, von Produktdemos und Testimonials bis hin zur Masseninhaltsproduktion. Seine Fähigkeiten umfassen die Lokalisierung, was es ideal macht, um diverse Zielgruppen mit hochwertigen AI UGC-Videos zu erreichen.