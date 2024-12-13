UGC Erklärvideo-Generator: Engagement & Verkäufe steigern

Verwandeln Sie Skripte in dynamische Produkt-Erklärvideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

574/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 90-sekündiges Werbevideo, das sich an Marketingmanager richtet, die ihre Content-Produktion steigern möchten. Verwenden Sie ansprechende visuelle Darstellungen mit verschiedenen 'AI-Avataren', die verschiedene Anwendungsfälle zeigen, gepaart mit einer energetischen und überzeugenden Stimme. Das Video sollte hervorheben, wie die Nutzung von HeyGens 'Vorlagen & Szenen' die Erstellung von hochwertigem 'AI UGC Video Generator'-Inhalt für Social-Media-Kampagnen erheblich beschleunigen kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Einführungsvideo für neue Benutzer, die die HeyGen-Oberfläche kennenlernen. Der visuelle Stil sollte eine Mischung aus Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen und freundlichen AI-Avatar-Erklärungen sein, unterstützt von einer warmen, lehrreichen Stimme. Betonen Sie die Einfachheit des Hinzufügens von 'Untertiteln' und den Zugriff auf eine umfangreiche 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung', um ihr erstes Videoprojekt zu bereichern und HeyGen als intuitiven 'AI Video Generator' zu positionieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Produktfeature-Spotlight für Produktmanager, die ein neues Update an Vertriebsteams oder Kunden kommunizieren. Die visuellen Darstellungen sollten modern und klar sein, mit animierten UI-Elementen, unterstrichen von einer prägnanten, professionellen Stimme. Demonstrieren Sie, wie HeyGens 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' eine schnelle Anpassung dieser 'Produkt-Erklärvideos' für verschiedene Plattformen ermöglicht, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man ansprechende UGC Erklärvideos erstellt

Produzieren Sie mühelos hochwertige, authentische nutzergenerierte Inhalte (UGC) Erklärvideos mit AI-Avataren und lebensechten Voiceovers, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Videoskripts. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke oder Botschaft in Ihrem AI UGC Video Generator zu repräsentieren.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Szene an
Verbessern Sie Ihr Video mit anpassbaren Vorlagen und Szenen. Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen, um ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceovers und fügen Sie Untertitel hinzu
Verwandeln Sie Ihr Skript in natürliche, menschlich klingende Dialoge mit der Voiceover-Generierung. Fügen Sie automatisch Untertitel oder Bildunterschriften hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft für Ihr Publikum zugänglich und klar ist.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Schließen Sie Ihre Kreation ab, indem Sie das gewünschte Seitenverhältnis wählen und Ihr professionelles UGC Erklärvideo exportieren, bereit für jede Plattform oder Kampagne.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie authentische Testimonial-Videos

.

Entwickeln Sie überzeugende, testimonialartige UGC-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert durch echte Kundenerfahrungen zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI für die Videogenerierung?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Textskripte in dynamische Videoinhalte umzuwandeln, die realistische AI-Avatare und menschlich klingende Voiceovers enthalten. Diese robuste Text-zu-Sprache-Technologie ermöglicht die nahtlose Erstellung von ansprechenden Erklärvideos und mehr.

Welche technischen Anpassungsfunktionen bietet HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche technische Anpassungsmöglichkeiten, die es Benutzern ermöglichen, aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Darstellern zu wählen, Voiceovers in über 175 Sprachen zu generieren und automatisch Untertitel hinzuzufügen. Sie können Videos auch mit eigenen Stockfotos und -videos bereichern.

Kann HeyGen bei der Automatisierung von Videoproduktions-Workflows helfen?

Absolut, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Textbefehle mühelos in polierte Videoinhalte umwandelt. Es bietet auch Funktionen zur Planung und Automatisierung von Videos für die direkte Veröffentlichung in sozialen Medien, was die betriebliche Effizienz erheblich steigert.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von vielfältigen und wirkungsvollen Videoinhalten?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, AI-Personenvariationen zu erstellen und bietet einen AI Video Script Generator, um vielfältige und werbefertige Inhalte zu produzieren. Darüber hinaus können Sie Tools nutzen, um unbegrenzte virale Hooks zu generieren, die sicherstellen, dass Ihre Videos effektiv Aufmerksamkeit erregen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo