Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein 45-sekündiges dynamisches Tutorial für E-Commerce-Marketer, das zeigt, wie man überzeugende UGC-Anzeigen erstellt. Das Video sollte einen schnellen, modernen visuellen Stil mit trendiger Musik haben und HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung sowie automatisierte Untertitel verwenden, um maximale Reichweite zu gewährleisten und die Kraft von UGC-Videos für Konversionen hervorzuheben.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges informatives Video für digitale Marketingagenturen, das die Effizienz eines AI-Videogenerators detailliert beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant und professionell sein, unter Verwendung von hochwertigem Stock-Material aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um komplexe Konzepte in ansprechende AI-Videos direkt aus Text-zu-Video umzuwandeln.
Gestalten Sie eine 15-sekündige, snackbare Social-Media-Anzeige für Content-Ersteller, die die Einfachheit der Umnutzung von Inhalten für verschiedene Plattformen betont. Dieser kurze Clip sollte visuell auffällig mit einem sauberen, modernen Ästhetik und lebhafter Audio sein, und HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um ein einzelnes UGC-Brand-Erklärvideo für verschiedene Kanäle zu optimieren, komplett mit klaren Untertiteln für das stille Ansehen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der UGC-Brand-Erklärvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende UGC-Brand-Erklärvideos mit AI, vom Skript bis zum finalen Export, und fesseln Sie Ihr Publikum in Minuten.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und AI-Avatar
Schreiben oder fügen Sie Ihr Skript ein und wählen Sie einen AI-Avatar aus, um die Botschaft Ihrer Marke authentisch zu präsentieren.
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Szenen
Wählen Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und Szenen, um die visuelle Erzählung für Ihr Erklärvideo zu gestalten.
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Untertitel hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Text und fügen Sie automatische Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzu.
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen wie Logos und Farben an und exportieren Sie dann Ihr hochwertiges UGC-Video im gewünschten Format zum Teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Videos

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, um überzeugende Kundenerfolgsstorys effektiv zu präsentieren.

Wie unterstützt HeyGen bei der Erstellung ansprechender UGC-Brand-Erklärvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, authentische UGC-Videos und dynamische Erklärvideos mühelos mit seinem fortschrittlichen AI-Videogenerator und anpassbaren AI-Avataren zu erstellen. Sie können die Geschichte Ihrer Marke schnell zum Leben erwecken, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare für diverse Marketinginhalte generieren?

Ja, HeyGen bietet hochrealistische AI-Avatare und AI-Schauspieler, die auf Ihre Botschaft in verschiedenen Marketingvideos, Produktdemos und sogar UGC-Anzeigen zugeschnitten werden können. Diese digitalen Präsentatoren bereichern Ihre Inhalte mit ausdrucksstarken Voiceovers und nahtlosen Script-zu-Video-Funktionen.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Optimierung der Videoproduktion und Masseninhalterstellung?

HeyGen vereinfacht die Masseninhalterstellung mit einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen, die die schnelle Produktion vollständig bearbeiteter Videos ermöglichen. Sein integrierter Skriptgenerator und die robuste Medienbibliothek unterstützen nahtlos Ihren gesamten Marketing-Workflow für maximale Effizienz.

Wie kann ich Markenkonsistenz bei der Erstellung von AI-Videos mit HeyGen sicherstellen?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Markenelemente wie Logos und Farben direkt in Ihre AI-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass all Ihre Inhalte, von Testimonial-Videos bis hin zu Produkt-Erklärvideos, eine kohärente und professionelle Markenidentität bewahren.

