Ihre ultimative Lösung für UGC-Werbevideos

Erstellen Sie mühelos hochwertige AI-UGC-Anzeigen mit leistungsstarken AI-Avataren.

Erstellen Sie eine 30-sekündige nutzergenerierte Werbeanzeige, die die Einfachheit der Erstellung von UGC-Werbevideos mit HeyGen zeigt, und richten Sie sich an Kleinunternehmer, die ihre Online-Präsenz ausbauen möchten. Das Video sollte einen lebendigen, freundlichen visuellen Stil mit einem fröhlichen, ermutigenden Audiotrack annehmen und eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren präsentieren, um globale Anziehungskraft und personalisierte Botschaften zu demonstrieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Produktvideo, das auf E-Commerce-Marken zugeschnitten ist und zeigt, wie HeyGen die Erstellung hochwertiger AI-Videos ohne ein komplettes Produktionsteam vereinfacht. Behalten Sie eine elegante, professionelle visuelle Ästhetik bei, mit einer klaren, autoritativen Voiceover-Generierung, die die wichtigsten Funktionen und Vorteile erklärt, um Zuschauer in treue Kunden zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Social-Media-Marketing-Kampagnenvideo, das die Kraft von AI-UGC-Anzeigen für Agenturen und Marketingfachleute demonstriert, die das Engagement steigern möchten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und schnelllebig sein, begleitet von energetischer Hintergrundmusik, und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um kreative Konzepte schnell in überzeugende Videoinhalte zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 20-sekündiges Tutorial-Video für Social-Media-Influencer und angehende UGC-Werbevideo-Ersteller, das zeigt, wie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion Barrierefreiheit und Engagement sicherstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und instruktiv sein, mit einer freundlichen, klaren Audioerzählung, die die Einfachheit der Hinzufügung professioneller Textüberlagerungen zu jedem Videoprojekt hervorhebt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der UGC-Werbevideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in überzeugende nutzergenerierte Inhalte (UGC) Anzeigen mit AI, die darauf ausgelegt sind, Aufmerksamkeit zu erregen und Engagement für Ihre Marketingkampagnen zu fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Werbeskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Werbeskripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche 'Text-zu-Video-aus-Skript'-Technologie, um Ihren Text sofort in dynamische Videoszenen zu verwandeln, die die Grundlage Ihrer UGC-Anzeige bilden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Erwecken Sie Ihre Anzeige zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an 'AI-Avataren' wählen, die als Ihr Sprecher fungieren und Ihrer Botschaft eine menschliche Note verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Voiceovers hinzu
Verbessern Sie die Erzählung Ihrer Anzeige mit professioneller 'Voiceover-Generierung', um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend ist. Verfeinern Sie Ihr Video weiter, indem Sie Untertitel hinzufügen und den einzigartigen visuellen Stil Ihrer Marke anwenden.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre UGC-Anzeige
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene Plattformen geeignet sind. Ihre veröffentlichungsbereiten 'AI-UGC-Anzeigen' sind nun bereit, Ihre Marketingkampagne zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende AI-gestützte Videos, um Vertrauen aufzubauen und Konversionen für Ihre Marke zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingkampagne mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende AI-Videos für Ihre Marketingkampagne zu erstellen, indem realistische AI-Avatare und AI-Schauspieler verwendet werden. Verwandeln Sie ein einfaches Skript mühelos in ansprechende Videoinhalte und steigern Sie Ihre kreative Leistung für jede Marketingkampagne.

Welche Art von Produktvideos kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen dient als fortschrittlicher UGC-Werbevideo-Ersteller, mit dem Sie hochwertige Produktvideos und AI-UGC-Anzeigen produzieren können. Unsere Plattform hilft Ihnen, Ihre Angebote mit dynamischen visuellen Effekten und professionellen Voiceovers zu präsentieren.

Kann HeyGen verschiedene kreative Elemente für meine Videos unterstützen?

Absolut, HeyGen ist ein vielseitiger AI-Video-Generator, der eine umfangreiche Musikbibliothek und Optionen für automatische Untertitel bietet. Sie können auch problemlos B-Roll-Material hinzufügen und Ihre Videos in jeder Sprache lokalisieren, um ein globales Publikum zu erreichen.

Vereinfacht HeyGen den Videoproduktionsprozess für Kreative?

Ja, HeyGen vereinfacht die Videoproduktion erheblich, sodass Kreative sich auf ihre kreative Vision konzentrieren können. Mit intuitiven Tools können Sie schnell AI-Videos erstellen und ein professionelles Endprodukt ohne komplexe Bearbeitung sicherstellen.

