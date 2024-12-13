Erstellen Sie eine 30-sekündige nutzergenerierte Werbeanzeige, die die Einfachheit der Erstellung von UGC-Werbevideos mit HeyGen zeigt, und richten Sie sich an Kleinunternehmer, die ihre Online-Präsenz ausbauen möchten. Das Video sollte einen lebendigen, freundlichen visuellen Stil mit einem fröhlichen, ermutigenden Audiotrack annehmen und eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren präsentieren, um globale Anziehungskraft und personalisierte Botschaften zu demonstrieren.

Video Generieren