Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Tutorial-Video für angehende Content-Ersteller, das zeigt, wie sie schnell mit HeyGen ihre ersten 'How-to-Videos' starten können. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit einem AI-Avatar, der die Zuschauer enthusiastisch durch die grundlegenden Schritte führt, ergänzt durch eine mitreißende, ermutigende Stimme. Dieses Video wird die Kraft von AI-Avataren hervorheben, die die Erstellung von Inhalten zugänglich und ansprechend machen.

Video Generieren