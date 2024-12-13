Tutorial Video Maker: Erstellen Sie ansprechende How-To-Anleitungen

Nutzen Sie AI-Avatare und unsere intuitive Plattform, um schnell professionelle Tutorial-Videos zu erstellen, ohne dass Bearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-How-to-Video für Kleinunternehmer, das einen schnellen Tipp zum digitalen Marketing demonstriert. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit einem AI-Avatar, der die Anweisungen mit einer freundlichen, klaren Stimme übermittelt, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde. Der Ton sollte hell und ermutigend sein, um komplexe Schritte für einen beschäftigten Unternehmer einfach und machbar erscheinen zu lassen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-Sekunden-Schritt-für-Schritt-Video-Tutorial für Pädagogen, das ein grundlegendes Wissenschaftskonzept für Schüler der Mittelstufe erklärt. Der visuelle Stil sollte klar und anschaulich sein und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um Informationen nacheinander zu präsentieren. Stellen Sie sicher, dass der Ton klar und leicht verständlich ist, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit, um ein prägnantes Lernerlebnis zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Anleitungsvideo für Marketingteams, das zeigt, wie man ein neues Kampagnen-Dashboard einrichtet. Der visuelle Stil sollte sauber und grafikreich sein, indem Text-zu-Video aus dem Skript verwendet wird, um Informationen effizient zu vermitteln. Ein peppiger Hintergrundmusiktrack sollte die visuellen Elemente ergänzen und das Engagement steigern, während relevante visuelle Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für ein poliertes Aussehen gezogen werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein ansprechendes 50-Sekunden-Tutorial-Video, das sich auf eine schnelle Social-Media-Inhaltsstrategie für Social-Media-Manager konzentriert. Das Video sollte einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit kurzen, wirkungsvollen Sätzen haben und eine klare Voiceover-Generierung von HeyGen enthalten. Betonen Sie, wie HeyGens Funktion zur Anpassung des Seitenverhältnisses & Exporte eine nahtlose Anpassung über verschiedene Plattformen hinweg ermöglicht, wodurch der Inhalt vielseitig und einfach einsetzbar wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Tutorial Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Anleitungsvideos in Minuten, ohne Videobearbeitungsfähigkeiten, und fesseln Sie Ihr Publikum mit klaren, ansprechenden Inhalten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Tippen oder Einfügen Ihres Tutorial-Inhalts. Der AI-Skriptgenerator hilft Ihnen, eine klare Erzählung zu erstellen, die das Fundament Ihres Videos bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren oder überzeugenden Videovorlagen, um Ihre Anweisungen zum Leben zu erwecken und sicherzustellen, dass Ihre Botschaft visuell ansprechend und leicht verständlich ist.
3
Step 3
Fügen Sie Verbesserungen hinzu
Fügen Sie Voiceover-Generierung in mehreren Sprachen hinzu und generieren Sie automatisch genaue Untertitel, um Barrierefreiheit und professionellen Schliff für Ihr gesamtes Publikum zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr fertiges Tutorial-Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über soziale Medien, zur Einbettung auf Ihrer Website oder zur Verwendung für Schulungen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie schnelle Social-Media-Tutorials

.

Erstellen Sie kurze, wirkungsvolle How-To-Videos und Erklärclips, die perfekt für soziale Medien geeignet sind, um Konzepte oder Produkte schnell zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Tutorial-Videos zu erstellen?

HeyGen nutzt AI, um die Erstellung professioneller Tutorial-Videos zu vereinfachen, sodass Sie Text einfach in Video mit realistischen AI-Avataren und Voiceovers verwandeln können. Dies macht den Prozess effizient, selbst für Benutzer ohne Videobearbeitungsfähigkeiten.

Kann ich AI-Avatare für meine How-to-Videos auf HeyGen verwenden?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette von AI-Avataren, die Ihre How-to-Videos präsentieren können und einen professionellen und menschlichen Touch hinzufügen, ohne dass ein physischer Moderator erforderlich ist. Kombinieren Sie dies mit dem AI-Skriptgenerator für eine nahtlose Videoproduktion.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug für die Erstellung von Anleitungsvideos?

HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger Anleitungsvideos, indem es Funktionen wie Text-zu-Video, automatischen Untertitelgenerator und anpassbare Videovorlagen bietet. Dies ermöglicht es den Benutzern, schnell klare und umfassende Lerninhalte bereitzustellen.

Unterstützt HeyGen erweiterte Funktionen für professionelle Tutorial-Videos?

Absolut, HeyGen umfasst Funktionen wie Voiceovers, Branding-Kontrollen und eine kostenlose Medienbibliothek, um Ihre professionellen Tutorial-Videos zu verbessern. Sie können auch AI-Visuals generieren und sicherstellen, dass Ihr Inhalt poliert und markenkonform aussieht.

