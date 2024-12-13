Erstellen Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Tutorial-Video, das zeigt, wie man die E-Mail-Weiterleitung einrichtet. Dieses Anleitungsvideo richtet sich an Kleinunternehmer und vielbeschäftigte Fachleute, die neu im Umgang mit ihrer Online-Präsenz sind, und bietet eine klare, schrittweise visuelle Anleitung mit einem freundlichen, optimistischen Audiostil. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung, um klare Anweisungen zu gewährleisten, und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und den Lernprozess nahtlos und schnell zu gestalten.

