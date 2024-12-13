Erstellen Sie ein 1-minütiges Tutorial-Video zur Fehlerbehebung für nicht-technische Benutzer, das zeigt, wie man häufige Softwareprobleme behebt. Das Video sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der die Zuschauer ruhig durch Schritt-für-Schritt-Visualisierungen führt, indem er HeyGens KI-Avatare und klare Bildschirmaufnahmen nutzt, um den Prozess zu veranschaulichen. Ein hervorragendes Beispiel für ein How-to-Tutorial.

