Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an aufstrebende Content-Ersteller auf TikTok richtet und zeigt, wie mühelos sie trendige Videos erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit schnellen Übergängen und Text auf dem Bildschirm, untermalt von fröhlicher, populärer Musik. Heben Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" hervor, um zu demonstrieren, wie schnell Nutzer ohne Design-Erfahrung starten können und ihr Inhalt heraussticht.

