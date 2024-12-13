Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das demonstriert, wie ein "AI-News-Video-Generator" die Inhaltserstellung für technikaffine Vermarkter optimieren kann, indem der nahtlose Prozess von der Idee bis zur Auslieferung hervorgehoben wird. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit dynamischen Textanimationen und klaren Übergängen, während der Ton klar und autoritativ bleibt. Dieses Video sollte speziell HeyGens Fähigkeit "Text-to-Video aus Skript" zeigen und veranschaulichen, wie Skripte schnell in ausgefeilte Nachrichtenbeiträge umgewandelt werden können.

