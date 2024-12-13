Erstellen Sie ein 30-sekündiges lebendiges Highlight-Video, das sich an Kleinunternehmer und Social-Media-Marketer richtet und zeigt, wie mühelos sie alltägliche Inhalte in fesselnde "Highlight-Videos" für ihre Plattformen verwandeln können. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten und fröhlicher, trendiger Hintergrundmusik, während die einfache Nutzung von HeyGens "Vorlagen & Szenen" hervorgehoben wird, um ihren kreativen Prozess zu starten.

Video Generieren