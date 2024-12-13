Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Tutorial-Video, das sich an kleine Reisebüros und unabhängige Reiseveranstalter richtet und zeigt, wie mühelos sie ein fesselndes Erlebnis mit dem "Reise-Promo-Video-Maker" von HeyGen gestalten können. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit schnellen Schnitten von atemberaubendem Zielmaterial und klaren Texteinblendungen, begleitet von einer lebhaften, professionellen AI-Stimme, die die Funktion 'Vorlagen & Szenen' mit Hilfe von "Videovorlagen" erklärt.

