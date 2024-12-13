Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung mehrsprachiger Videos mit automatischen Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Unternehmensschulung eine vielfältige Belegschaft erreicht. Sie können auch benutzerdefinierte Markenanpassungen auf alle Ihre Videos anwenden, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten, das nahtlos in Ihr LMS integriert werden kann.