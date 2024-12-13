Entwickeln Sie ein 45-sekündiges animiertes Video für neue Fahrer und die allgemeine Öffentlichkeit, das als Generator für Verkehrssicherheitsvideos konzipiert ist und sich auf häufige Gefahren im Straßenverkehr konzentriert. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, mit klaren, einfachen Grafiken, ergänzt durch eine lebhafte und informative Sprachübertragung, die den Zuschauern sichere Praktiken vermittelt und wichtige Sicherheitsbewusstseinsvideos hervorhebt.

Video Generieren