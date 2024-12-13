Erstellen Sie ein 1-minütiges Onboarding-Video für neue Fahrer, das wichtige Compliance-Schulungen für den Betrieb von Nutzfahrzeugen erklärt. Das Video sollte professionelle AI-Avatare zeigen, die wichtige Verfahren in einem sauberen, instruktiven visuellen Stil demonstrieren, begleitet von einer klaren, autoritativen AI-generierten Stimme, die HeyGens Voiceover-Generierung und AI-Avatare nutzt, um konsistente Botschaften und hohe Engagements sowohl für Flottenmanager als auch für neue Mitarbeiter zu gewährleisten.

Video Generieren