Schulungs- Videoproduzent: Vereinfachen Sie Ihre Videoerstellung
Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, um jedes Mal eine professionelle Note zu gewährleisten.
Beispiele erkunden
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Vorschläge aus.
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Dieses 90-Sekunden-Video richtet sich an HR-Profis und Teamleiter und vertieft sich in die technische Raffinesse von HeyGens Text-zu-Video-Funktion ab Drehbuch. Mit einem professionellen und eleganten visuellen Stil führt das Video die Zuschauer durch den Prozess, geschriebene Schulungsmaterialien in fesselnde Videos umzuwandeln. Die Einbeziehung der Sprachsynthese gewährleistet, dass Ihre Botschaft klar und effektiv übermittelt wird, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für mehrsprachige Schulungssitzungen macht.
Dieses 45-Sekunden-Video ist perfekt für Inhaltskreateure und Vermarkter, die ihre Videokreationstechniken verbessern möchten. Mit einem Fokus auf kreatives Storytelling zeigt das Video die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, die es Benutzern ermöglicht, ihre Schulungsvideos mit hochwertigen visuellen und auditiven Elementen anzureichern. Der visuelle Stil ist modern und ansprechend und ermutigt die Zuschauer, mit verschiedenen Elementen zu experimentieren, um einzigartige und wirkungsvolle Schulungsinhalte zu erstellen.
Dieses 2-minütige Video richtet sich an Instructional Designer und E-Learning-Entwickler und bietet einen detaillierten Einblick in die Funktion zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses und den Export von HeyGen. Der visuelle Stil ist klar und informativ und führt die Zuschauer durch den Prozess der Optimierung ihrer Schulungsvideos für verschiedene Plattformen und Geräte. Indem die Bedeutung von Untertiteln/Hörfilmbeschreibungen hervorgehoben wird, betont das Video die Zugänglichkeit und Inklusivität, um sicherzustellen, dass Ihre Trainingsinhalte ein breiteres Publikum erreichen.
Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen revolutioniert die Erstellung von Trainingsvideos, indem es KI nutzt, um das Engagement und die Erinnerungsleistung zu steigern. Mit HeyGen können Sie mühelos animierte Trainingsvideos produzieren und problemlos ein weltweites Publikum erreichen.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung beim Training mit KI.
Enhance your training programs by creating captivating videos that improve learner engagement and information retention.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie weltweit mehr Lernende.
Expand your educational reach by producing multilingual training videos that cater to a diverse global audience.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Schulungsvideos helfen?
HeyGen bietet eine umfassende Palette an Werkzeugen zur Erstellung von Schulungsvideos, einschließlich KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen. Mit anpassbaren Vorlagen und Szenen können Sie leicht ansprechende und informative Inhalte erstellen, die auf die Bedürfnisse Ihrer Marke zugeschnitten sind.
Welche Funktionen bietet HeyGen für animierte Schulungsvideos?
HeyGen ermöglicht die Erstellung von animierten Schulungsvideos durch seine KI-gesteuerten Avatare und umfangreiche Medienbibliothek. Sie können Ihre Videos mit Sprachgenerierung und Untertiteln verbessern, um sicherzustellen, dass sie sowohl ansprechend als auch zugänglich sind.
Kann HeyGen mehrsprachige Schulungsinhalte erstellen?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos, indem es Ihnen ermöglicht, Voiceovers und Untertitel in verschiedenen Sprachen zu generieren. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihr Schulungsmaterial effektiv ein weltweites Publikum erreichen kann.
Welche Videokreationstechniken bietet HeyGen an?
HeyGen bietet fortschrittliche Videokreationstechniken, einschließlich Text-zu-Video aus Skripten, Markenkontrolle und Anpassung des Seitenverhältnisses. Diese Funktionen helfen Ihnen, professionelle Videos zu produzieren, die mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmen.