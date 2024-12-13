Schulungsvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in hochwertige Schulungsvideos mit unserem fortschrittlichen Text-zu-Video-Generator und sparen Sie Stunden an Aufwand.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Onboarding-Video für neue Mitarbeiter in einem Technologieunternehmen, in dem ein freundlicher KI-Avatar sie durch die Unternehmenskultur führt. Dieses Video sollte einen modernen, animierten visuellen Stil mit einer lebhaften KI-Sprachausgabe haben und demonstrieren, wie einfach es ist, professionelle Schulungsvideos mit HeyGens KI-Avataren und Vorlagen & Szenen zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für L&D-Teams, das sich auf die technische Schulung neuer Softwarefunktionen konzentriert. Der visuelle Stil sollte klar und professionell sein, mit Bildschirmaufnahmen, begleitet von präzisen KI-Sprachausgaben, die direkt aus einem Skript generiert werden, um HeyGens Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltserstellung zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie eine 2-minütige Produktdemonstration für potenzielle Kunden, die eine neue Softwarefunktion bewerten, mit dem Ziel, hochwertige Videos zu erstellen, die komplexe Funktionen klar erklären. Der visuelle und akustische Stil sollte elegant und informativ sein und professionelle KI-Sprachausgaben mit automatisch generierten Untertiteln enthalten, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges dynamisches internes Projektupdate für Teammitglieder, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um Videoelemente schnell anzupassen. Das Video sollte einen prägnanten, visuell reichen Stil mit einer enthusiastischen KI-Sprachausgabe haben, um Updates effektiv zu vermitteln und das Teamengagement zu fördern, ohne umfangreiche Videobearbeitungswerkzeuge zu benötigen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Schulungsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos hochwertige Schulungsvideos mit KI. Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihre Skripte in ansprechende visuelle Inhalte für effektives Lernen zu verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt aus Text
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Schulungsskripts oder der Auswahl einer Vorlage. Unser Text-zu-Video-Generator verwandelt Ihre Eingabe in ein Entwurfsvideo, das die Grundlage für Ihre Inhalte bildet.
2
Step 2
Passen Sie mit KI-Avataren und Medien an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie einen KI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Fügen Sie Medien aus unserer Bibliothek hinzu, laden Sie Ihre eigenen Assets hoch oder wenden Sie Branding-Kontrollen an, um sich an den Stil Ihrer Organisation anzupassen.
3
Step 3
Erzeugen Sie Sprachausgaben und Untertitel
Unsere KI erzeugt natürlich klingende Sprachausgaben aus Ihrem Skript. Fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und Klarheit Ihrer Schulungsmaterialien zu gewährleisten und ein poliertes Endprodukt zu erstellen.
4
Step 4
Laden Sie Ihr Video herunter und teilen Sie es
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen und laden es als MP4-Datei herunter. Teilen Sie Ihre wirkungsvollen Schulungsinhalte einfach mit Ihrem Team oder Ihren Lernenden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie die Gesundheitsbildung

.

Erklären Sie komplexe medizinische Informationen mit KI-generierten Videos, um die Gesundheitsbildung für alle Zielgruppen zugänglicher und wirkungsvoller zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess zur Erstellung ansprechender Schulungsvideos?

HeyGens KI-Videogenerator verwandelt Textvorgaben in hochwertige Videos mit einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen und realistischer KI-Avatare. Dies rationalisiert die Inhaltserstellung für L&D-Teams erheblich und macht es zu einem effizienten Schulungsvideo-Generator.

Kann ich meine Schulungsvideos mit HeyGens KI-Plattform umfassend anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge, mit denen Sie Videos mit Ihrem Branding anpassen, aus verschiedenen KI-Sprachausgaben auswählen und Medien aus einer Stock-Bibliothek integrieren können. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsinhalte einzigartig und professionell sind.

Welche Arten von KI-Avataren und Stimmen sind für Mitarbeiter-Onboarding-Inhalte mit HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen KI-Avataren und über 300 KI-Sprachausgaben in verschiedenen Sprachen und Akzenten. Dies erleichtert die Produktion dynamischer und ansprechender Mitarbeiter-Onboarding-Videos und technischer Schulungsinhalte direkt aus Text, indem HeyGens Text-zu-Video-Generator-Fähigkeiten genutzt werden.

Wie stellt HeyGen eine hohe Videoqualität für verschiedene Schulungsbedürfnisse sicher?

HeyGen erzeugt hochwertige Videos mit professionellen visuellen Effekten und KI-Sprachausgaben. Benutzer können MP4-Dateien einfach herunterladen und Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos auf allen Medien zugänglich und wirkungsvoll sind.

