Erstellen Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Video, das sich an IT-Profis und Softwareentwickler richtet und die fortschrittlichen Fähigkeiten einer neuen Trainingssimulationssoftware demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit UI-Elementen auf dem Bildschirm und einer klaren, autoritativen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Zuschauer durch komplexe technische Konfigurationen und Echtzeit-Datenanalysen innerhalb der Software zu führen und dabei deren Effizienz und fortschrittliche Funktionen hervorzuheben.

