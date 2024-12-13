Ihr Allround-Generator für Trainingssimulationen für interaktives Lernen

Verwandeln Sie Compliance-Schulungen und Arbeitsszenarien in dynamische, interaktive Erlebnisse mit den AI-Avataren von HeyGen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Video, das sich an IT-Profis und Softwareentwickler richtet und die fortschrittlichen Fähigkeiten einer neuen Trainingssimulationssoftware demonstriert. Der visuelle Stil sollte modern und elegant sein, mit UI-Elementen auf dem Bildschirm und einer klaren, autoritativen Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Zuschauer durch komplexe technische Konfigurationen und Echtzeit-Datenanalysen innerhalb der Software zu führen und dabei deren Effizienz und fortschrittliche Funktionen hervorzuheben.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein ansprechendes 2-Minuten-Video wird für HR-Abteilungen und Compliance-Beauftragte benötigt, das erklärt, wie interaktive Trainingssimulationen, unterstützt durch konversationelle AI, die Compliance-Ausbildung revolutionieren. Dieses Video sollte einen professionellen, aber dennoch ansprechenden visuellen Stil haben, mit klarer, unterstützender Hintergrundmusik. Die Zuschauer werden sehen, wie HeyGens Voiceover-Generierung genutzt wird, um komplexe regulatorische Informationen zu artikulieren und zu demonstrieren, wie Lernende mit AI-gesteuerten Szenarien interagieren, um Entscheidungsfindung zu üben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Video für betriebliche Trainer und L&D-Manager, das zeigt, wie maßgeschneiderte eLearning-Lösungen mit Simulationen effektiv häufige Arbeitsszenarien adressieren können. Das Video sollte eine praktische, nachvollziehbare visuelle Ästhetik mit einem optimistischen Soundtrack haben. Veranschaulichen Sie den schnellen Erstellungsprozess, indem Sie ein Skript direkt in ein Video umwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion nutzen und die schnelle Bereitstellung relevanter Schulungsmodule betonen.
Beispiel-Prompt 3
Dieses dynamische 45-Sekunden-Video richtet sich an Technologie-Innovatoren und Produktmanager für Schulungen und wird das bahnbrechende Potenzial von generativer AI bei der Erstellung adaptiver AI-Simulationen erkunden. Ein visionärer visueller Stil, ergänzt durch subtile Umgebungsgeräusche, sollte verwendet werden. Es wird die Vielseitigkeit und Geschwindigkeit der Inhaltserstellung demonstrieren, indem schnell verschiedene Szenen mit HeyGens Vorlagen- & Szenen-Funktion zusammengefügt werden, um zu visualisieren, wie generative AI schnell vielfältige Simulationsumgebungen für fortgeschrittenes Lernen aufbauen kann.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Trainingssimulationsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, AI-gestützte Trainingssimulationen, um Lernergebnisse zu verbessern und Ihr Team auf reale Szenarien vorzubereiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Szenario-Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung Ihres Trainingsszenarios. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-vom-Skript-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre schriftlichen Inhalte schnell in dynamische Simulationsdialoge und -erzählungen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie AI-Avatare und Stimmen
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Charaktere in Ihrer Simulation darzustellen. Personalisieren Sie deren Erscheinungsbild und nutzen Sie die realistische Voiceover-Generierung, um Ihren Szenarien einen authentischen und ansprechenden menschlichen Touch zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie interaktive Elemente hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie interaktive Entscheidungspunkte, Fragen und Feedback integrieren. Nutzen Sie unsere Vorlagen & Szenen, um einen strukturierten, aber flexiblen Lernpfad zu erstellen, der sich an die Benutzerentscheidungen anpasst.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen Ihrer Simulation
Sobald Ihre interaktive Trainingssimulation abgeschlossen ist, exportieren Sie Ihre Inhalte einfach in verschiedenen Formaten. Unsere Funktion zur Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis stellt sicher, dass Ihre Simulation auf jedem Gerät oder jeder Plattform großartig aussieht und nahtlos bereitgestellt werden kann.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Szenarien visualisieren

Verwandeln Sie abstrakte Konzepte und reale Szenarien in lebendige, interaktive AI-Videosimulationen, die komplexe Schulungsinhalte immersiv und verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen AI-Simulationen und avatarbasierte Schulungen?

HeyGen nutzt fortschrittliche generative AI, um realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Inhalte zu erstellen. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell ansprechende und interaktive Trainingssimulationen zu entwickeln, die direkt in ihre eLearning-Simulationsstrategien integriert werden können.

Kann HeyGen in bestehende LMS-Plattformen für simulationsbasierte Schulungen integriert werden?

Obwohl sich HeyGen hauptsächlich auf die Videogenerierung konzentriert, können die Ausgaben problemlos exportiert und in jedes LMS hochgeladen werden, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen. Dies erlaubt eine flexible Bereitstellung Ihrer maßgeschneiderten eLearning-Lösungen mit Simulationen.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung maßgeschneiderter Arbeitsszenarien und verzweigter Szenarien?

HeyGen bietet eine robuste Plattform zur Entwicklung maßgeschneiderter eLearning-Lösungen mit Simulationen, indem es eine Vielzahl von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen bereitstellt. Sie können realistische Arbeitsszenarien und verzweigte Szenarien mit verschiedenen Vorlagen und Branding-Kontrollen gestalten.

Wie schnell kann ich mit HeyGen eine interaktive Trainingssimulation erstellen?

HeyGen vereinfacht den Prozess, ein Trainingssimulationsgenerator zu werden, sodass Sie hochwertige, interaktive Trainingssimulationen effizient produzieren können. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und HeyGen generiert das Video, einschließlich Voiceover und Untertiteln, in wenigen Minuten.

