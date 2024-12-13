Leistungsstarker Video-Generator für Schulungssegmente für ansprechende Inhalte

Verwandeln Sie Ihre Schulungsskripte mühelos in dynamische Videosegmente, optimieren Sie den Arbeitsablauf und erstellen Sie professionelle Bildungsinhalte mit Text-zu-Video.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo für ein Marketingteam, das eine neue Produktfunktion vorstellt. Verwenden Sie einen dynamischen, modernen visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und klaren Untertiteln. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell Inhalte zu entwerfen und Untertitel für Barrierefreiheit hinzuzufügen, um eine breite Wirkung bei der Inhaltserstellung zu erzielen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Bildungsvideo, das für die gemeinsame Nutzung von Inhalten in sozialen Medien konzipiert ist und einen hellen, illustrativen visuellen Stil sowie ein prägnantes Voiceover bietet. Verwenden Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um die Erstellung zu starten, und passen Sie das Seitenverhältnis an, um perfekt auf verschiedene Plattformen zu passen, und richten Sie sich an Pädagogen, die nach schnellen, wirkungsvollen Clips suchen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Segment für ein umfassendes Schulungsprogramm, das sich an HR-Abteilungen richtet und komplexe Informationen in einem informativen, polierten visuellen Stil mit konsistentem Branding präsentiert. Integrieren Sie HeyGens AI-Avatare für einen professionellen Präsentator und generieren Sie präzise Voiceovers, um zu zeigen, wie ein AI-Video-Generator professionelle Schulungsvideos optimieren kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für Schulungssegmente funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte mühelos in dynamische Videosegmente mit AI-Avataren und leistungsstarken Bearbeitungstools, um Ihre Lernprogramme zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsmaterial direkt in die Plattform einzugeben. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text sofort in eine vorläufige Videotimeline zu konvertieren, die die Grundlage Ihres Segments bildet.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen professionellen Präsentator aus unserer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren auswählen. Ihr ausgewählter Avatar wird Ihr Skript vortragen und Ihre Schulungsinhalte mit einem menschlichen Touch zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers und Branding hinzu
Verfeinern Sie Ihr Video mit hochwertigem Audio, indem Sie unsere Voiceover-Generierungsfunktion nutzen. Integrieren Sie Ihre Markenelemente mit benutzerdefinierten Logos und Farben, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in Ihrem Schulungssegment zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie zufrieden sind, finalisieren Sie Ihre Schulungsvideos, indem Sie unsere Optionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Exportieren nutzen. Generieren Sie Ihr Video in verschiedenen Formaten und Dimensionen, bereit für die nahtlose Integration in jedes Lernmanagementsystem oder jede Plattform.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote in Schulungen

Nutzen Sie AI-gestützte Videoerstellung, um dynamische Schulungsinhalte zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Informationsbehaltensquote erheblich verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess?

HeyGen vereinfacht die Inhaltserstellung, indem es Text in ansprechende Videos mit fortschrittlicher AI-Video-Generator-Technologie verwandelt. Sie können ganz einfach hochwertige Videos mit realistischen AI-Avataren und natürlich klingenden AI-Stimmen produzieren, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.

Welche Branding-Optionen stehen für HeyGen-Videos zur Verfügung?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Inhalte mit Ihrem Logo, Ihren Markenfarben und spezifischen Ästhetiken anzupassen. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Marketing-Clips und Social-Media-Inhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

Kann HeyGen als AI-Trainingsvideo-Generator verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer AI-Trainingsvideo-Generator, der die Produktion von ansprechenden Bildungsinhalten schnell ermöglicht. Sie können ganz einfach Voiceovers und Untertitel hinzufügen, um Lernerfahrungen zu verbessern und komplexe Themen für jedes Schulungsprogramm zugänglich zu machen.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie eine Vielzahl von Videoinhalten erstellen, von professionellen Erklärvideos und dynamischen Social-Media-Inhalten bis hin zu überzeugenden Videoanzeigen. HeyGen unterstützt die Anpassung des Seitenverhältnisses und den Export, um sicherzustellen, dass Ihre Kreationen für jede Plattform optimiert sind.

