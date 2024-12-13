Schulungsbericht-Video-Maker: Erstellen Sie wirkungsvolle Videos

Verwandeln Sie komplexe Daten sofort in ansprechende Schulungsvideos, indem Sie AI-Avatare verwenden, um Ihre Berichte zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und wesentliche Verfahren innerhalb von Unternehmensschulungsprogrammen einführt. Der visuelle Stil sollte warm und professionell sein, mit diversen AI-Avataren, die wichtige Informationen mit einer einladenden und klaren Voiceover-Stimme präsentieren, die direkt aus einem ausgefeilten Skript generiert wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 2-minütiges technisches Tutorial-Video für bestehende Mitarbeiter, das eine neue Softwarefunktion oder einen Workflow als Teil von Schulungsvideos erklärt. Dieses Video sollte einen sauberen und schrittweisen visuellen Ansatz verfolgen, wobei alle mündlichen Anweisungen durch genaue Untertitel/Untertitel verstärkt werden, um die Zugänglichkeit und das Verständnis zu verbessern, und das Text-zu-Video aus dem Skript für eine effiziente Inhaltserstellung nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Video für interne Teams, um den Wissensaustausch und bewährte Praktiken zwischen Abteilungen zu erleichtern, und machen Sie es zu einem Ihrer ansprechendsten Schulungsvideos. Verwenden Sie einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit verschiedenen Vorlagen und Szenen, bereichert durch professionelles Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, um Informationen auf visuell ansprechende Weise zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 30-sekündige Zusammenfassung eines Schulungsbericht-Video-Makers für das Management und die Stakeholder, die wichtige Erfolge oder Fortschritte in den jüngsten Unternehmensschulungsprogrammen hervorhebt. Das Video sollte einen professionellen, datengetriebenen visuellen Stil haben, begleitet von einer autoritativen Voiceover-Generierung, und leicht an verschiedene Plattformen anpassbar sein, indem es das Seitenverhältnis ändert und exportiert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Schulungsbericht-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Schulungsdaten in klare, ansprechende Videoberichte mit HeyGen und stellen Sie sicher, dass wichtige Erkenntnisse effektiv in Ihrer Organisation geteilt werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung der wichtigsten Ergebnisse Ihres Schulungsberichts. Fügen Sie den Text oder das Skript Ihres Berichts in HeyGen ein, um die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript zu nutzen und sofort erste Videoinhalte für Ihre Schulungsvideos zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihren Bericht professionell zu präsentieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft weiter, indem Sie relevantes Stockmaterial einfügen oder Ihre eigenen Assets hochladen, um Datenpunkte effektiv mit AI-Avataren zu veranschaulichen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Stimme
Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Optionen, indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben für ein einheitliches Erscheinungsbild hinzufügen. Generieren Sie natürlich klingende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript, um Klarheit und Wirkung für Unternehmensschulungsprogramme zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Berichtsvideo
Überprüfen Sie Ihr umfassendes Schulungsbericht-Video, nehmen Sie letzte Bearbeitungen mit den intuitiven Bearbeitungswerkzeugen vor und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Weitergabe und zum Wissensaustausch in Teams.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Technische Schulungen und Wissensaustausch optimieren

Vereinfachen Sie komplexe technische Themen in klare, ansprechende Schulungsvideos, um ein besseres Verständnis und einen besseren Wissensaustausch zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Schulungsvideos helfen?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos ansprechende Schulungsvideos zu erstellen. Mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen können Sie Skripte in überzeugende Schulungsvideos verwandeln, die Aufmerksamkeit erregen und den Wissensaustausch verbessern.

Bietet HeyGen Lösungen für Unternehmensschulungsprogramme an?

Ja, HeyGen ist ein idealer Schulungsvideo-Maker für Unternehmensschulungsprogramme. Nutzen Sie unsere umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Vorlagen, um schnell professionelle und effektive Schulungsvideos zu produzieren.

Kann HeyGen die Erstellung technischer Tutorial-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Produktion technischer Tutorial-Videos, indem Sie hochgeladene Medien wie Bildschirmaufnahmen einbinden und mit AI-generierten Voiceovers kombinieren können. Seine leistungsstarken Bearbeitungswerkzeuge und AI-Avatare sorgen dafür, dass Ihre Schulungsvideos klar und professionell sind.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Schulungsbericht-Video-Maker?

HeyGen fungiert als effektiver Schulungsbericht-Video-Maker, indem es eine schnelle Umwandlung von Daten oder Skripten in visuelle Berichte ermöglicht. Mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen können Sie komplexe Informationen einfach in einem professionellen und zugänglichen Videoformat präsentieren.

