Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 1-minütiges ansprechendes Einführungsvideo für HR-Manager und L&D-Spezialisten, das die Einfachheit der Erstellung dynamischer Inhalte für die Einarbeitung von Mitarbeitern demonstriert. Das Video sollte einen warmen, einladenden visuellen Stil haben, mit diversen AI-Avataren, die neue Mitarbeiter und Trainer repräsentieren, gepaart mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer freundlichen AI-Sprachübertragung. Betonen Sie die Fähigkeit von anpassbaren Vorlagen und die Personalisierung, die durch HeyGens AI-Avatare geboten wird.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Unternehmensschulungsvideo für globale Unternehmen und Schulungsabteilungsleiter, das sich auf kritische Compliance-Verfahren konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte hochprofessionell, elegant und leicht verständlich sein, mit klarer Sprachübertragung in mehreren Sprachen und prominenten Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens robuste Sprachübertragung und Untertitel-Funktionen skalierbare Schulungen unterstützen, ohne die Klarheit zu opfern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges wirkungsvolles Schulungsverstärkungsvideo für Kleinunternehmer und Teamleiter, das darauf abzielt, Mitarbeiter schnell mit wichtigen Richtlinienaktualisierungen wieder zu engagieren. Das Video sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein, mit schnellen Schnitten und einer vielfältigen Medienbibliothek und Stock-Unterstützung, um die Aufmerksamkeit zu halten, ergänzt durch eine energetische AI-Sprachübertragung. Zeigen Sie, wie HeyGens große Auswahl an Vorlagen & Szenen, kombiniert mit seiner umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, die Erstellung effektiver und einprägsamer Schulungsverstärkungsinhalte vereinfacht.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Schulungsverstärkungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Schulungsverstärkungsvideos, die Lernende ansprechen und Wissen durch AI-gestützte Videoproduktion festigen.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Schulungsskripts. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Text direkt in überzeugende Videoinhalte zu verwandeln.
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Diese AI-Avatare bieten eine konsistente und professionelle Präsentation für Ihre Unternehmensschulungsvideos.
Step 3
Fügen Sie Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu
Verbessern Sie das Verständnis und erreichen Sie ein breiteres Publikum, indem Sie automatisch Untertitel und mehrsprachige Übersetzungen für Ihre Videoinhalte generieren.
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Video
Finalisieren Sie Ihr Schulungsverstärkungsvideo, indem Sie unsere Größenanpassung & Exporte nutzen, um es für die Verteilung und Integration mit verschiedenen Plattformen wie LMS-Plattformen bereitzustellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Gesundheitsbildung und medizinische Themen

Verwandeln Sie komplexe medizinische Informationen in klare, ansprechende AI-Videos, um die komplexe Gesundheitsbildung für Lernende zugänglicher und effektiver zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für Schulungen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der die Erstellung ansprechender Schulungsvideos vereinfacht. Mit seiner AI-gestützten Videoproduktion können Nutzer Text-zu-Video aus Skripten mit realistischen AI-Avataren und professionellen AI-Sprachübertragungen umwandeln, was den gesamten Produktionsprozess optimiert. Dies verbessert die Geschwindigkeit und Qualität von Schulungsverstärkungsvideos erheblich.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Unternehmensschulungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmensschulungsvideos durch anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und eine reichhaltige Medienbibliothek. Nutzer können auch Untertitel und mehrsprachige Übersetzungen einfügen, um sicherzustellen, dass die Inhalte zugänglich und auf diverse globale Zielgruppen zugeschnitten sind. Dies ermöglicht eine skalierbare und konsistente Markenrepräsentation in allen Schulungsmaterialien.

Können HeyGen-Videos in bestehende LMS-Plattformen integriert werden?

Ja, mit HeyGen erstellte Videos, einem AI-Videogenerator, sind für die nahtlose Integration in verschiedene LMS-Plattformen konzipiert. Die leistungsstarken Videobearbeitungsfunktionen der Plattform ermöglichen eine optimale Formatierung, die Skalierbarkeit und einfache Bereitstellung innerhalb Ihrer bestehenden Lerninfrastruktur für ansprechende Lernerfahrungen gewährleistet.

Wie schnell kann ich Schulungsvideos mit HeyGens AI-Funktionen produzieren?

HeyGens effiziente Text-zu-Video aus Skript-Funktion beschleunigt die Produktion von Schulungsvideos erheblich. Durch die Nutzung von AI-Avataren und fortschrittlichen AI-Sprachübertragungen können Sie hochwertige Videoinhalte schnell generieren und schriftliches Material in ansprechende Lernerfahrungen in wenigen Minuten verwandeln.

