Steigern Sie das Engagement mit einem Schulungsverstärkungsvideo-Generator
Verbessern Sie die Einarbeitung und Schulung von Mitarbeitern mit personalisierten AI-Avataren, die jedes Lernmodul interaktiv und einprägsam machen
Produzieren Sie ein 1-minütiges ansprechendes Einführungsvideo für HR-Manager und L&D-Spezialisten, das die Einfachheit der Erstellung dynamischer Inhalte für die Einarbeitung von Mitarbeitern demonstriert. Das Video sollte einen warmen, einladenden visuellen Stil haben, mit diversen AI-Avataren, die neue Mitarbeiter und Trainer repräsentieren, gepaart mit einem fröhlichen Hintergrundtrack und einer freundlichen AI-Sprachübertragung. Betonen Sie die Fähigkeit von anpassbaren Vorlagen und die Personalisierung, die durch HeyGens AI-Avatare geboten wird.
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Unternehmensschulungsvideo für globale Unternehmen und Schulungsabteilungsleiter, das sich auf kritische Compliance-Verfahren konzentriert. Der visuelle und akustische Stil sollte hochprofessionell, elegant und leicht verständlich sein, mit klarer Sprachübertragung in mehreren Sprachen und prominenten Untertiteln, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens robuste Sprachübertragung und Untertitel-Funktionen skalierbare Schulungen unterstützen, ohne die Klarheit zu opfern.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges wirkungsvolles Schulungsverstärkungsvideo für Kleinunternehmer und Teamleiter, das darauf abzielt, Mitarbeiter schnell mit wichtigen Richtlinienaktualisierungen wieder zu engagieren. Das Video sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein, mit schnellen Schnitten und einer vielfältigen Medienbibliothek und Stock-Unterstützung, um die Aufmerksamkeit zu halten, ergänzt durch eine energetische AI-Sprachübertragung. Zeigen Sie, wie HeyGens große Auswahl an Vorlagen & Szenen, kombiniert mit seiner umfangreichen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, die Erstellung effektiver und einprägsamer Schulungsverstärkungsinhalte vereinfacht.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Steigern Sie das Schulungsengagement und die Behaltensquote.
Nutzen Sie AI-gestützte Videoproduktion, um dynamische Schulungsinhalte zu erstellen, die Mitarbeiter fesseln und die Wissensbehaltung erheblich verbessern.
Erweitern Sie die Schulungsreichweite und Kursentwicklung.
Entwickeln Sie effizient zahlreiche Schulungskurse und -module mit AI, sodass Sie eine globale Belegschaft effektiv erreichen und Lernprogramme skalieren können.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für Schulungen?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videogenerator, der die Erstellung ansprechender Schulungsvideos vereinfacht. Mit seiner AI-gestützten Videoproduktion können Nutzer Text-zu-Video aus Skripten mit realistischen AI-Avataren und professionellen AI-Sprachübertragungen umwandeln, was den gesamten Produktionsprozess optimiert. Dies verbessert die Geschwindigkeit und Qualität von Schulungsverstärkungsvideos erheblich.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Unternehmensschulungsvideos?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Unternehmensschulungsvideos durch anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen und eine reichhaltige Medienbibliothek. Nutzer können auch Untertitel und mehrsprachige Übersetzungen einfügen, um sicherzustellen, dass die Inhalte zugänglich und auf diverse globale Zielgruppen zugeschnitten sind. Dies ermöglicht eine skalierbare und konsistente Markenrepräsentation in allen Schulungsmaterialien.
Können HeyGen-Videos in bestehende LMS-Plattformen integriert werden?
Ja, mit HeyGen erstellte Videos, einem AI-Videogenerator, sind für die nahtlose Integration in verschiedene LMS-Plattformen konzipiert. Die leistungsstarken Videobearbeitungsfunktionen der Plattform ermöglichen eine optimale Formatierung, die Skalierbarkeit und einfache Bereitstellung innerhalb Ihrer bestehenden Lerninfrastruktur für ansprechende Lernerfahrungen gewährleistet.
Wie schnell kann ich Schulungsvideos mit HeyGens AI-Funktionen produzieren?
HeyGens effiziente Text-zu-Video aus Skript-Funktion beschleunigt die Produktion von Schulungsvideos erheblich. Durch die Nutzung von AI-Avataren und fortschrittlichen AI-Sprachübertragungen können Sie hochwertige Videoinhalte schnell generieren und schriftliches Material in ansprechende Lernerfahrungen in wenigen Minuten verwandeln.