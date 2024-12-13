Training-Refresh-Video-Maker: Steigern Sie das Engagement mit AI
Aktualisieren Sie schnell Ihre Trainingsinhalte und halten Sie die Mitarbeiter engagiert, indem Sie realistische AI-Avatare nutzen, um dynamische Lektionen zu liefern.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-Minuten-Onboarding-Video für neue technische Mitarbeiter, das die komplexe interne Systemarchitektur erklärt. Der visuelle Stil sollte ansprechend sein, mit animierten Diagrammen und fließenden Übergängen, wobei ein AI-Avatar die Informationen in einem einladenden, aber autoritativen Ton präsentiert. Stellen Sie sicher, dass alle Schlüsselbegriffe mit klaren On-Screen-Texten zur Barrierefreiheit und Wissensspeicherung verstärkt werden, indem Sie HeyGens AI-Avatare für konsistente und ansprechende Erklärungen nutzen.
Produzieren Sie ein 90-Sekunden-Compliance-Training-Refresh-Video für alle Mitarbeiter, das eine kürzliche Richtlinienänderung zur Datensicherheit umreißt. Der visuelle Ansatz sollte sauber und beruhigend sein, mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen, um wichtige Informationen ohne Fachjargon effektiv zu vermitteln. Der Ton sollte ruhig und informativ sein, die Zuschauer durch die neuen Richtlinien mit Klarheit und Professionalität führen und HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Inhaltserstellung präsentieren.
Gestalten Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Tutorial-Video für bestehende Teammitglieder, das eine Best Practice für einen gängigen Workflow mit einem bestimmten Tool veranschaulicht. Das Video sollte sehr visuell sein, mit energetischen Grafikelementen und einem direkten, instruktiven Ton, schnell erstellt mit Text-zu-Video aus dem Skript. Diese 'How-to'-Anleitung sollte leicht verdaulich sein, als schnelle Referenz für Routineaufgaben dienen und die Effizienz von HeyGens Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion demonstrieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Training-Engagement.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um ansprechende Training-Refresh-Inhalte zu erstellen, die das Behalten und Verstehen der Lernenden erheblich verbessern.
Skalieren Sie die Erstellung von Trainingsinhalten.
Produzieren Sie schnell neue oder aktualisierte Trainingsvideos und -kurse, um Ihre Reichweite effizient auf ein globales Publikum auszudehnen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Trainingsvideos mit AI?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Textskripte sofort in professionelle Trainingsvideos zu verwandeln. Benutzer können aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und natürlich klingende AI-Sprachübertragungen generieren, was die Produktionszeit für die Erstellung von Trainingsvideos erheblich verkürzt.
Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung von Trainingsinhalten?
HeyGen bietet einen intuitiven Video-Editor mit verschiedenen Vorlagen und Branding-Kontrollen zur Anpassung Ihrer Trainingsinhalte. Sie können problemlos Ihre eigenen Medien in Szenen integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt zum Stil Ihrer Marke passen.
Kann HeyGen helfen, Untertitel hinzuzufügen und sich in bestehende Lernplattformen zu integrieren?
Absolut, HeyGen vereinfacht die Erstellung zugänglicher Trainingsvideos, indem es automatisch Untertitel und geschlossene Untertitel generiert. Die Plattform stellt sicher, dass Ihre produzierten Trainingsvideos leicht exportierbar und mit verschiedenen Lernmanagementsystemen kompatibel sind, was die Verteilung für Mitarbeitertrainingsprogramme vereinfacht.
Ist es einfach, bestehende Inhalte des Training-Refresh-Video-Makers mit HeyGen zu aktualisieren?
Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, bestehende Inhalte des Training-Refresh-Video-Makers einfach zu aktualisieren. Durch einfaches Bearbeiten des Textskripts können Sie schnell überarbeitete Videosegmente generieren, ohne neu zu drehen, was die laufende Inhaltswartung effizient und skalierbar macht.