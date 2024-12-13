Übersichtsvideo-Ersteller für Schulungen: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Optimieren Sie Schulungen und Onboarding mit professionellen Videos, indem Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript nutzen.

549/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video, das einen kritischen Software-Update-Prozess für interne Entwicklungsteams erklärt. Dieses Video benötigt einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Erstellung und integrieren Sie "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um wichtige Konzepte visuell darzustellen und trockene 'SOPs' in ansprechende Inhalte mit minimalem 'einfachen Bearbeiten' zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges 'Erklärvideo' für leitende Ingenieure, das die Implementierung einer neuen API-Integration demonstriert. Der visuelle Stil sollte sehr detailliert und bildschirmzentriert sein, mit Fokus auf Code-Snippets und Systemdiagrammen, begleitet von einer klaren, ruhigen Erzählung. Stellen Sie sicher, dass alle technischen Begriffe durch die Verwendung von HeyGens "Untertitel/Untertitel"-Funktion für Zugänglichkeit und Klarheit verstärkt werden, insbesondere bei der Diskussion komplexer 'AI-Video-Tools'-Konzepte, und wenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für mehrere interne Kommunikationskanäle an.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein dynamisches 60-sekündiges Marketing-Übersichtsvideo, das sich an IT-Manager richtet und die Effizienzgewinne einer neuen Cloud-Management-Plattform zeigt. Der visuelle Stil sollte modern, ansprechend und schnelllebig sein, mit professionellem B-Roll-Material und lebendigen Motion Graphics. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um schnell überzeugende Erzählungen zu erstellen und nahtlos einen "AI-Avatar" zu integrieren, um wichtige Statistiken zu präsentieren, wodurch die 'Marketingvideos' wirkungsvoll und professionell für potenzielle Kunden werden.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Übersichtsvideo-Ersteller für Schulungen funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsmaterialien mühelos in ansprechende Videoübersichten mit KI-gestützten Tools und optimieren Sie Ihren Content-Erstellungsprozess für maximale Wirkung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren ersten Entwurf
Beginnen Sie Ihre Videoerstellung, indem Sie Ihr Skript eingeben oder einfügen. Unsere Plattform verwandelt Ihren Text sofort in einen bearbeitbaren Videoentwurf, was die Inhaltserstellung für Ihre Schulungsübersicht nahtlos macht.
2
Step 2
Wählen Sie eine professionelle Vorlage
Wählen Sie aus einer reichhaltigen Bibliothek professioneller Videovorlagen, die speziell für Schulungen entwickelt wurden. Diese vorgefertigten Szenen bieten eine starke visuelle Grundlage und sparen Ihnen Zeit und Mühe.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende KI-Avatare hinzu
Integrieren Sie einen lebensechten KI-Avatar, um Ihre Inhalte dynamisch zu präsentieren. Diese virtuellen Moderatoren verleihen Ihrer Schulung einen professionellen Touch und machen sie für Ihr Publikum ansprechender und einprägsamer.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Schulungsvideo
Überprüfen Sie Ihre umfassende Schulungsübersicht und exportieren Sie sie in Ihrem gewünschten Format und Ihrer gewünschten Auflösung. Teilen Sie Ihre hochwertigen Schulungsvideos einfach mit Ihrem Team, um Ihr Publikum effektiv zu schulen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Konzepte in Schulungen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, leicht verständliche Übersichtsvideos für Schulungen, um das Verständnis für alle Lernenden zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos mit KI?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Tools, um die Produktion von Schulungsvideos zu optimieren. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, Textskripte in dynamische Videoinhalte mit KI-Sprachgeneratoren und realistischen KI-Avataren umzuwandeln, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert. Dies macht komplexe Aufgaben im Bereich Übersichtsvideo-Erstellung für Schulungen unglaublich zugänglich.

Kann HeyGen mir helfen, ansprechende Onboarding- oder Erklärvideos mit KI-Avataren zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist eine leistungsstarke, KI-gestützte Videoplattform, die sich perfekt für ansprechende Onboarding- und Erklärvideos eignet. Sie können aus einer Vielzahl von KI-Avataren und Videovorlagen wählen, um Ihren Text in überzeugende visuelle Erzählungen zu verwandeln, ohne komplexe Ausrüstung oder Schauspieler zu benötigen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es, um meine Schulungsübersichtsvideos in HeyGen zu branden?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsübersichtsvideos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können Ihr Logo einfach integrieren, Farben anpassen und aus einer reichhaltigen Stock-Medienbibliothek auswählen, um eine konsistente Markenästhetik über alle Ihre Video- und Marketinginhalte hinweg zu gewährleisten.

Welche Funktionen bietet HeyGen für effiziente Videobearbeitung und -produktion?

HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, der einfaches Bearbeiten für jeden zur Realität macht. Mit Funktionen wie Bildschirm- und Kameraaufzeichnung, flexiblen Vorlagen und Seitenverhältnis-Anpassung können Sie schnell hochwertige Schulungsvideos und SOPs effizient produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo