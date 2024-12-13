Schulungsvideo-Ersteller: Fesselnde Kurse leicht gemacht

Reduzieren Sie die Schulungszeit und sparen Sie Kosten, indem Sie professionelle, fesselnde Online-Schulungsvideos mit AI-Avataren erstellen.

Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Schulungsvideo für neue Unternehmensmitarbeiter vor, das Best Practices in einem professionellen und modernen visuellen Stil mit einer klaren, autoritativen Stimme präsentiert. Dieses fesselnde Schulungsvideo könnte die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um komplexe Informationen klar und prägnant darzustellen und das Verständnis erheblich zu verbessern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für interne Vertriebsteams, das eine neue Produktfunktion in einem informativen und prägnanten visuellen Stil demonstriert. Dieses Schulungsvideo, das mühelos aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt wird, sollte klare Untertitel enthalten, um sicherzustellen, dass jedes Detail verstanden wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Online-Schulungsvideo für Kleinunternehmer, das einen schnellen, dynamischen und visuell ansprechenden Ansatz betont, um wesentliche Software zu meistern. Mit den vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen würde dieses Video ein schnelles, wirkungsvolles Lernerlebnis bieten und die Schulungszeit effektiv verkürzen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für Mitarbeiter, das speziell für HR-Manager entwickelt wurde, um neue Mitarbeiter in die Unternehmenskultur einzuführen. Es sollte einen einladenden und lehrreichen visuellen Stil mit einem freundlichen AI-Avatar aufweisen. Dieses umfassende Schulungsvideo-Szenario würde von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung profitieren, um die visuelle Erzählung zu bereichern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle und fesselnde Schulungsvideos mit AI-gestützten Tools. Vereinfachen Sie die Inhaltserstellung vom Skript bis zum teilbaren Modul.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie mit der Auswahl einer professionellen Schulungsvideo-Vorlage aus unserer vielfältigen Bibliothek oder starten Sie ein individuelles Projekt von Grund auf.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihr Skript zu präsentieren und das Engagement für Online-Schulungsvideos zu erhöhen.
3
Step 3
Untertitel hinzufügen
Stellen Sie die Zugänglichkeit für alle Zuschauer sicher, indem Sie einfach Untertitel zu Ihren Schulungsvideos hinzufügen, um Klarheit und Verständnis zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Schulungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für den Einsatz in der Einarbeitung von Mitarbeitern oder Produktdemos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schulungsengagement steigern

Erhöhen Sie das Engagement der Lernenden und verbessern Sie die Wissensspeicherung durch dynamische, AI-gestützte Schulungsvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der effizienten Erstellung von Schulungsvideos helfen?

HeyGens AI-gestützte Plattform ermöglicht es Ihnen, fesselnde Schulungsvideos schnell zu erstellen, indem Skripte in professionelle Online-Schulungsvideos verwandelt werden, was die Produktionszeit und den Aufwand für jeden Schulungsvideo-Ersteller erheblich reduziert.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung fesselnder Schulungsvideos?

HeyGen verbessert Ihre Schulungsinhalte mit AI-Avataren, realistischer Sprachsynthese und dynamischen Vorlagen, um sicherzustellen, dass Ihre Anleitungs- und Erklärvideos für Lernende äußerst fesselnd und wirkungsvoll sind.

Kann HeyGen die Barrierefreiheit für Online-Schulungsvideos unterstützen?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Online-Schulungsvideos mit automatischen Untertiteln und anpassbaren Branding-Kontrollen zugänglich und professionell sind, was es allen Zielgruppen erleichtert, komplexe Informationen zu verstehen.

Bietet HeyGen Vorlagen, um die Erstellung von Schulungsvideos zu vereinfachen?

Absolut, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an Schulungsvideo-Vorlagen und Szenen, die den Prozess der Erstellung professioneller Schulungsvideos für verschiedene Zwecke, von der Einarbeitung neuer Mitarbeiter bis zu Produktdemos, vereinfachen.

