Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Zielgruppe sind Kreative und Pädagogen: Dieses 90-sekündige Video taucht ein in die Welt der animierten Videos und Screencasts. Entdecken Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Drehbüchern Ihre Ideen in lebendige Videotutorials verwandeln kann. Das Video wird eine Mischung aus animierten Szenen und Echtzeit-Screencasts zeigen und bietet so ein visuell reichhaltiges und informatives Erlebnis für Ihr Publikum.
Dieses 45-Sekunden-Video ist ideal für Ferntrainer und Online-Pädagogen, die ihre Videotutorials verbessern möchten. Erfahren Sie, wie Sie die Medienbibliothek und den Stock-Support von HeyGen nutzen können, um Ihre Inhalte mit hochwertigen visuellen Elementen und Sound anzureichern. Das Video wird die nahtlose Integration von Untertiteln und Beschriftungen demonstieren, um sicherzustellen, dass Ihre Lehrvideos für alle Lernenden zugänglich und ansprechend sind.
Dieses 2-minütige Video richtet sich an Instructional Designer und Content-Ersteller und bietet einen tiefen Einblick in den Prozess der Erstellung von Trainingsvideos. Mit der Aspect-Ratio-Anpassung und den Exportfunktionen von HeyGen können Sie Ihre Videos für jede Plattform oder jedes Gerät maßschneidern. Das Video wird eine Mischung aus Präsentervideos und Voiceover-Erzählungen zeigen und bietet einen umfassenden Leitfaden zur Produktion von professionellen Trainingsmaterialien.
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
HeyGen revolutioniert die Erstellung von Trainingsvideos, indem es Werkzeuge anbietet, die das Engagement und die Behaltensleistung verbessern und es somit einfacher machen, wirkungsvolle Lehrvideos und Tutorials zu erstellen.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung bei Schulungen mit KI.
Leverage AI to create captivating training videos that enhance learner engagement and improve retention rates.
Erstelle mehr Kurse und erreiche weltweit mehr Lernende.
Expand your educational reach by producing high-quality training videos that can be accessed by learners globally.
Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Trainingsvideos unterstützen?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von Trainingsvideos mit seinen KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, sodass Sie effizient ansprechende Lehrvideos produzieren können.
Welche Funktionen bietet HeyGen für Videotutorials?
HeyGen bietet eine Vielzahl von Funktionen für Videotutorials, einschließlich Sprachgenerierung, Untertiteln und anpassbaren Vorlagen, um Ihren Inhalt zu verbessern.
Kann HeyGen zur Erstellung von animierten Videos verwendet werden?
Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von animierten Videos mit seiner Medienbibliothek und Stock-Support, was es einfach macht, dynamische Elemente zu Ihren Projekten hinzuzufügen.
Warum sollten Sie sich für HeyGen bei Präsentationsvideos entscheiden?
HeyGen eignet sich ideal für Präsentationsvideos aufgrund seiner Markenkontrolle und des anpassbaren Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmen.