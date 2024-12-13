Erstellen Sie mit Leichtigkeit fesselnde Schulungsvideos

Erschließen Sie die Kraft von KI-Avataren, um Ihre Trainingsvideoproduktion zu verbessern, indem Sie Lehrvideos interaktiver und ansprechender gestalten.

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'eine Collage von Bildern, auf einem steht 'Meisterung des Social Media Marketings'

Zielgruppe sind Kreative und Pädagogen: Dieses 90-sekündige Video taucht ein in die Welt der animierten Videos und Screencasts. Entdecken Sie, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Drehbüchern Ihre Ideen in lebendige Videotutorials verwandeln kann. Das Video wird eine Mischung aus animierten Szenen und Echtzeit-Screencasts zeigen und bietet so ein visuell reichhaltiges und informatives Erlebnis für Ihr Publikum.
Dieses 45-Sekunden-Video ist ideal für Ferntrainer und Online-Pädagogen, die ihre Videotutorials verbessern möchten. Erfahren Sie, wie Sie die Medienbibliothek und den Stock-Support von HeyGen nutzen können, um Ihre Inhalte mit hochwertigen visuellen Elementen und Sound anzureichern. Das Video wird die nahtlose Integration von Untertiteln und Beschriftungen demonstieren, um sicherzustellen, dass Ihre Lehrvideos für alle Lernenden zugänglich und ansprechend sind.
Dieses 2-minütige Video richtet sich an Instructional Designer und Content-Ersteller und bietet einen tiefen Einblick in den Prozess der Erstellung von Trainingsvideos. Mit der Aspect-Ratio-Anpassung und den Exportfunktionen von HeyGen können Sie Ihre Videos für jede Plattform oder jedes Gerät maßschneidern. Das Video wird eine Mischung aus Präsentervideos und Voiceover-Erzählungen zeigen und bietet einen umfassenden Leitfaden zur Produktion von professionellen Trainingsmaterialien.
Kopieren Sie die Aufforderung
Fügen Sie es in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Bewertungen

Wie der Videoersteller für Schulungsmaterialien funktioniert

Erstellen Sie mit Leichtigkeit ansprechende und effektive Schulungsvideos mit unserem intuitiven Videomacher.

1
Step 1
Erstelle ein Storyboard
Beginnen Sie damit, Ihr Schulungsvideo mit einem klaren Storyboard zu umreißen. Dies hilft, Ihren Inhalt zu organisieren und gewährleistet einen reibungslosen Informationsfluss. Verwenden Sie HeyGen's Vorlagen & Szenen, um Ihre Ideen effektiv zu visualisieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihr Videoformat aus
Wählen Sie die Art von Video, die am besten zu Ihren Schulungsbedürfnissen passt, sei es ein Screencast, animiertes Video oder ein Video mit einem Präsentator. HeyGen bietet eine Vielzahl von Formaten, die zu Ihrem Lehrstil passen.
3
Step 3
Voice-Over hinzufügen
Verbessern Sie Ihr Trainingsvideo mit einem professionellen Voice-Over. Nutzen Sie die Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen, um eine klare und fesselnde Erzählung hinzuzufügen, die Ihre Visualisierungen ergänzt.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertiggestellt ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und Format. Teilen Sie es nahtlos mit Ihrem Team oder laden Sie es in Ihr Lernmanagementsystem für Fernschulungen hoch.

Anwendungsfälle

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Trainingsvideos, indem es Werkzeuge anbietet, die das Engagement und die Behaltensleistung verbessern und es somit einfacher machen, wirkungsvolle Lehrvideos und Tutorials zu erstellen.

Medizinische Themen vereinfachen und die Gesundheitsbildung verbessern

Use HeyGen to create clear and concise instructional videos that simplify complex medical topics for better understanding.

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung von Trainingsvideos unterstützen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Trainingsvideos mit seinen KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen, sodass Sie effizient ansprechende Lehrvideos produzieren können.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Videotutorials?

HeyGen bietet eine Vielzahl von Funktionen für Videotutorials, einschließlich Sprachgenerierung, Untertiteln und anpassbaren Vorlagen, um Ihren Inhalt zu verbessern.

Kann HeyGen zur Erstellung von animierten Videos verwendet werden?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung von animierten Videos mit seiner Medienbibliothek und Stock-Support, was es einfach macht, dynamische Elemente zu Ihren Projekten hinzuzufügen.

Warum sollten Sie sich für HeyGen bei Präsentationsvideos entscheiden?

HeyGen eignet sich ideal für Präsentationsvideos aufgrund seiner Markenkontrolle und des anpassbaren Seitenverhältnisses, um sicherzustellen, dass Ihre Videos mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmen.

