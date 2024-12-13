1

Step 1

Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript

Starten Sie Ihr Trainings-Intro-Video-Projekt, indem Sie aus einer Vielzahl von "Trainingsvideo-Vorlagen" wählen oder Ihr Skript direkt in ein Video umwandeln, indem Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen nutzen. Dies bietet eine schnelle und effiziente Grundlage.