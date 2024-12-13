Müheloser Schulungsvideo-Generator mit AI

Verwandeln Sie Text sofort in ansprechende, personalisierte Schulungsvideos mit AI-Avataren.

465/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 60-sekündige Anleitung für Kunden, die speziell auf Produktnutzer abzielt und eine neue Funktion mit dynamischen visuellen Elementen und klarer, informativer Erzählung demonstriert. Das Video sollte einen sauberen und modernen visuellen Stil mit sanften Übergängen und einer autoritativen Stimme annehmen, wobei die umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen genutzt wird, um den erklärenden Inhalt zu bereichern und überzeugende visuelle Elemente und Animationen zu schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Bildungssegment für Unternehmensschulungen, das darauf abzielt, komplexe Konzepte mithilfe vorgefertigter Vorlagen für einen modernen und konsistenten visuellen Stil zu vermitteln. Dieses Video wird mit klarer, direkter Audio und subtiler Hintergrundmusik die Templates & Szenen-Funktion von HeyGen präsentieren, um professionelle Design-Visuals zu erstellen, die die Markenintegrität über alle Lernmodule hinweg bewahren.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 50-sekündiges Werbevideo, das sich an Content-Ersteller richtet und ein bestehendes Skript in ein ansprechendes Marketingstück verwandelt. Der visuelle Stil sollte schnell und eindrucksvoll sein, ergänzt durch eine energische professionelle Voiceover, die mit der Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen fachmännisch erstellt wurde, um zu zeigen, wie einfach Text in ansprechende Videos für eine lebendige Online-Präsenz verwandelt werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Ihr Schulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsinhalte mühelos in professionelle, ansprechende Videos mit AI-gestützten Tools und optimieren Sie Ihr Lernen und Ihre Entwicklung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um sofort die Grundlage für Ihre Schulungsinhalte zu legen. Dies bietet einen schnellen und effizienten Ausgangspunkt für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Erwecken Sie Ihr Skript zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der als Ihr Bildschirmpräsentator fungiert. Wählen Sie aus verschiedenen Optionen, um den Stil und das Publikum Ihrer Marke zu treffen und Ihre Schulungsvideos ansprechender zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Ihr Branding und Details hinzu
Personalisieren Sie Ihr Schulungsvideo, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) nutzen, um die Konsistenz mit der visuellen Identität Ihres Unternehmens zu wahren. Sie können auch Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit in Ihren personalisierten Schulungsvideos hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Schulungsguide fertig ist, verwenden Sie die Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um Ihr Video im perfekten Format herunterzuladen, um es auf allen gewünschten Plattformen von der AI-Videoplattform zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen für Schulungen

.

Erklären Sie komplexe Themen in Ihren Schulungsguides, um komplexe Informationen zugänglich und leichter verständlich und anwendbar für alle Lernenden zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen das Engagement meiner Schulungsvideos verbessern?

HeyGen verbessert Ihre Schulungsvideos erheblich, indem es Ihnen ermöglicht, Text in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Sie können auch dynamische visuelle Elemente und Animationen einfügen, um Ihre Inhalte fesselnder und effektiver für die Arbeitsplatzschulung zu gestalten.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen für die Skripterstellung und Videogenerierung?

HeyGen bietet eine intuitive Plattform, auf der Sie Ihre Skripterstellung einfach in professionelle Videos umwandeln können. Es ermöglicht Ihnen, Text in ansprechende Videos zu verwandeln, komplett mit AI-Voiceovers und synchronisierten visuellen Elementen, und optimiert so Ihren kreativen Arbeitsablauf.

Kann HeyGen mir helfen, personalisierte Schulungsvideos für verschiedene Zielgruppen zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Schulungsvideos zu erstellen, die auf spezifische Zielgruppen zugeschnitten sind. Sie können visuelle Elemente einfach gestalten, diverse AI-Avatare nutzen und Inhalte anpassen, um jedes Schulungsmodul relevant und wirkungsvoll zu gestalten.

Wie vereinfacht HeyGen den gesamten Prozess der Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen fungiert als All-in-One-AI-Videoplattform, die den gesamten Prozess der Erstellung von Schulungsvideos vereinfacht. Vom ersten Skript bis zum endgültigen Output bietet es robuste Werkzeuge, um hochwertige Schulungsinhalte effizient zu produzieren und dabei Zeit und Ressourcen zu sparen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo