Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos für Schulungen
Optimieren Sie die interne Kommunikation und das E-Learning, indem Sie überzeugende animierte Videos erstellen. Nutzen Sie HeyGens robuste Vorlagen und Szenen für schnelle Ergebnisse.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile eines technischen Produkts für potenzielle B2B-Kunden zeigt. Streben Sie einen modernen animierten visuellen Stil an, der ansprechende Grafiken aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbezieht, unterstützt durch ein dynamisches Voiceover. Das Ziel ist es, zu zeigen, wie ein Erklärvideo-Maker komplexe Konzepte vereinfacht und sie effektiv durch HeyGens benutzerfreundliche Oberfläche mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen präsentiert.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Erstbenutzer, das sie durch die Ersteinrichtung eines komplexen technischen Werkzeugs führt. Die visuelle Ästhetik sollte einladend und direkt sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und einem AI-Avatar, der jeden Schritt veranschaulicht, ergänzt durch automatische Untertitel. Das Ziel ist es, den Prozess zu entmystifizieren und zu zeigen, wie Benutzer mit HeyGens Text-zu-Video-Erstellungsfunktion aus einem gut strukturierten Skript einfach Erklärvideos erstellen können.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Marketingvideo, das ein bedeutendes neues technisches Update für ein bestehendes Produkt ankündigt und sich an eine technikaffine Kundschaft richtet. Der visuelle Stil sollte elegant und dynamisch sein und die Kernvorteile des Updates schnell präsentieren, begleitet von einer energetischen Voiceover-Generierung. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen nutzen, um den Wert des Updates effektiv zu kommunizieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement in Schulungen.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden erheblich steigern und die Wissensspeicherung verbessern.
Erweitern Sie E-Learning-Kurse weltweit.
Produzieren Sie mühelos eine Fülle hochwertiger E-Learning-Kurse und erweitern Sie Ihre Bildungsreichweite auf ein globales Publikum.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die AI-gestützte Videoerstellung?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Erklärvideos durch seine fortschrittliche Text-zu-Video-Erstellungs-Engine. Benutzer können Skripte erstellen und mühelos hochwertige animierte Videos mit realistischem AI-Voiceover produzieren.
Ist der Videoeditor von HeyGen benutzerfreundlich für alle Fähigkeitsstufen?
Absolut, HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einer Drag-and-Drop-Funktion, die das Bearbeiten von Videos für jeden zugänglich macht. Es bietet eine umfangreiche visuelle Bibliothek und anpassbare Videovorlagen, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren.
Welche Sicherheitsmaßnahmen setzt HeyGen für meine Videoprojekte ein?
HeyGen priorisiert die Integrität Ihrer Daten mit Sicherheitsprotokollen auf Unternehmensniveau, um sicherzustellen, dass Ihre Marketing- und internen Kommunikationsvideoprojekte geschützt bleiben. Dieses Engagement für Sicherheit bietet allen Benutzern ein beruhigendes Gefühl.
Kann HeyGen zur Erstellung umfassender Schulungsvideos verwendet werden?
Ja, HeyGen ist ein idealer Erklärvideo-Maker für E-Learning und interne Kommunikation, der die Erstellung ansprechender Schulungsvideos ermöglicht. Seine Funktionen unterstützen detaillierte Text-zu-Video-Erstellung und anpassbare Szenen, perfekt für Bildungsinhalte.