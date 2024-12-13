Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos für Schulungen

Optimieren Sie die interne Kommunikation und das E-Learning, indem Sie überzeugende animierte Videos erstellen. Nutzen Sie HeyGens robuste Vorlagen und Szenen für schnelle Ergebnisse.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Schulungsvideo, das eine neue Softwarefunktion für die interne Kommunikation erklärt und sich an neue Mitarbeiter für E-Learning richtet. Der visuelle Stil sollte sauber und diagrammatisch sein, wobei AI-Avatare die Schritte demonstrieren, ergänzt durch eine professionelle und freundliche Voiceover-Generierung für Klarheit. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Erklärvideo, das die Vorteile eines technischen Produkts für potenzielle B2B-Kunden zeigt. Streben Sie einen modernen animierten visuellen Stil an, der ansprechende Grafiken aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbezieht, unterstützt durch ein dynamisches Voiceover. Das Ziel ist es, zu zeigen, wie ein Erklärvideo-Maker komplexe Konzepte vereinfacht und sie effektiv durch HeyGens benutzerfreundliche Oberfläche mit vorgefertigten Vorlagen und Szenen präsentiert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Erstbenutzer, das sie durch die Ersteinrichtung eines komplexen technischen Werkzeugs führt. Die visuelle Ästhetik sollte einladend und direkt sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und einem AI-Avatar, der jeden Schritt veranschaulicht, ergänzt durch automatische Untertitel. Das Ziel ist es, den Prozess zu entmystifizieren und zu zeigen, wie Benutzer mit HeyGens Text-zu-Video-Erstellungsfunktion aus einem gut strukturierten Skript einfach Erklärvideos erstellen können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Marketingvideo, das ein bedeutendes neues technisches Update für ein bestehendes Produkt ankündigt und sich an eine technikaffine Kundschaft richtet. Der visuelle Stil sollte elegant und dynamisch sein und die Kernvorteile des Updates schnell präsentieren, begleitet von einer energetischen Voiceover-Generierung. Stellen Sie sicher, dass das Video für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Exportieren von Seitenverhältnissen nutzen, um den Wert des Updates effektiv zu kommunizieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Schulungserklärvideo-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungserklärvideos, die Ihr Publikum ansprechen und komplexe Themen mit einer intuitiven, AI-gestützten Plattform klären.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Nutzen Sie die Kraft der Text-zu-Video-Erstellung, um Ihre Worte sofort in ansprechende Erklärvideos zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Vorlagen
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen oder wählen Sie Elemente aus der visuellen Bibliothek, um Ihre animierten Videos mit dynamischen Szenen zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Branding hinzu
Erstellen Sie ein AI-Voiceover aus Ihrem Skript mit verschiedenen Stimmen und Sprachen. Wenden Sie die einzigartigen Farben und das Logo Ihrer Marke mit den Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Überprüfen Sie Ihr Erklärvideo und nehmen Sie eventuelle letzte Anpassungen vor. Exportieren Sie Ihre polierten Schulungsvideos im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zum Teilen und Einsatz.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Erklärungen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie medizinische Themen, in klare und zugängliche Erklärvideos für ein verbessertes Bildungsverständnis.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die AI-gestützte Videoerstellung?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Erklärvideos durch seine fortschrittliche Text-zu-Video-Erstellungs-Engine. Benutzer können Skripte erstellen und mühelos hochwertige animierte Videos mit realistischem AI-Voiceover produzieren.

Ist der Videoeditor von HeyGen benutzerfreundlich für alle Fähigkeitsstufen?

Absolut, HeyGen bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einer Drag-and-Drop-Funktion, die das Bearbeiten von Videos für jeden zugänglich macht. Es bietet eine umfangreiche visuelle Bibliothek und anpassbare Videovorlagen, um Ihren kreativen Prozess zu optimieren.

Welche Sicherheitsmaßnahmen setzt HeyGen für meine Videoprojekte ein?

HeyGen priorisiert die Integrität Ihrer Daten mit Sicherheitsprotokollen auf Unternehmensniveau, um sicherzustellen, dass Ihre Marketing- und internen Kommunikationsvideoprojekte geschützt bleiben. Dieses Engagement für Sicherheit bietet allen Benutzern ein beruhigendes Gefühl.

Kann HeyGen zur Erstellung umfassender Schulungsvideos verwendet werden?

Ja, HeyGen ist ein idealer Erklärvideo-Maker für E-Learning und interne Kommunikation, der die Erstellung ansprechender Schulungsvideos ermöglicht. Seine Funktionen unterstützen detaillierte Text-zu-Video-Erstellung und anpassbare Szenen, perfekt für Bildungsinhalte.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo