Mit HeyGen können Sie die Konsistenz Ihrer Marke in allen Ihren Produktpräsentationen und Einarbeitungsvideos aufrechterhalten, indem Sie das integrierte Markenkit nutzen. Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten nahtlos auf jede AI-Videoerstellung anzuwenden und so Ihre Markenidentität in allen Kundenschulungsmaterialien zu stärken.