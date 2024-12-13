Trainings-Demo-Videoersteller für Kundenschulung

Verwandeln Sie komplexe Trainingsskripte in ansprechende Video-Demos mit unserem intuitiven Text-zu-Video-Ersteller.

Stellen Sie sich ein 60-sekündiges How-to-Video vor, das für neue Softwarebenutzer konzipiert ist und als prägnanter Trainings-Demo-Videoersteller dient. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, die Zuschauer Schritt für Schritt mit einem ermutigenden und klaren Audioton führen und die robuste Voiceover-Generierung von HeyGen nutzen, um komplexe Funktionen einfach zu erklären.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das sich an potenzielle B2B-Kunden richtet und eine innovative Lösung präsentiert. Der visuelle Stil sollte modern und ansprechend sein, mit fröhlicher Hintergrundmusik und einem energetischen AI-Avatar-Moderator, der von HeyGen unterstützt wird, um den AI-Videoerstellungsprozess nahtlos und fesselnd für Marketingteams zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein fokussiertes 75-sekündiges Tutorial-Video für die Kundenschulung, speziell für bestehende Kunden, die eine erweiterte Plattformfunktion erlernen. Der visuelle und akustische Stil sollte Klarheit priorisieren, mit einem ruhigen, erklärenden Ton und präzisen Untertiteln/Unterlegungen, die von HeyGen generiert werden, um sicherzustellen, dass jeder Schritt leicht verständlich ist.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für interne Teams, um schnell einen neuen Betriebsprozess zu erfassen, das als effizienter Demo-Videoersteller für Dokumentationszwecke dient. Der visuelle Stil sollte wirkungsvoll und direkt sein und die vielfältigen Vorlagen & Szenen von HeyGen nutzen, um Informationen schnell mit einem informativen Voiceover zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Trainings-Demo-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Trainings- und Produkt-Demo-Videos in Minuten, um Ihr Publikum mit professioneller Klarheit zu informieren und zu schulen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Trainingsinhalte oder fügen Sie ein vorhandenes Skript ein. Unsere "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion ermöglicht es Ihnen, sofort das erste Video zu erstellen und Ihren AI-Videoerstellungsprozess zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Moderator
Verbessern Sie Ihre Produktpräsentation mit einer ansprechenden Bildschirmpräsenz. Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihr Tutorial-Video dynamischer und für die Zuschauer nachvollziehbarer zu gestalten.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Stellen Sie sicher, dass Ihr Demo mit der Ästhetik Ihres Unternehmens übereinstimmt. Nutzen Sie "Branding-Kontrollen", um Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten zu integrieren und ein konsistentes und professionelles Markenerlebnis zu schaffen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Trainings-Demo abgeschlossen ist, exportieren Sie es mühelos in Ihrem gewünschten Format, wie "MP4", bereit zur Verteilung. Dies stellt sicher, dass Ihre wertvollen Kundenschulungsinhalte leicht zugänglich und über Plattformen hinweg teilbar sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Informationen

.

Vereinfachen Sie komplexe Produktpräsentationen und Dokumentationen, um das Verständnis und die Bildungsauswirkung für Benutzer zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Trainings-Demo-Videos und Produktpräsentationen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung professioneller Trainings-Demo-Videos und umfassender Produktpräsentationen durch den Einsatz fortschrittlicher AI-Videoerstellung. Sie können mühelos Text in ansprechende Videoinhalte umwandeln, indem Sie AI-Avatare verwenden, um eine konsistente Kundenschulung und Einarbeitung mit Ihrem integrierten Markenkit sicherzustellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Qualität und globale Reichweite von Produkt-Demo-Videos zu verbessern?

HeyGen bietet robuste Funktionen zur Verbesserung Ihrer Produkt-Demo-Videos, einschließlich realistischer AI-Voiceovers und automatischer Untertitelgenerierung für Barrierefreiheit. Darüber hinaus unterstützt HeyGen Übersetzungsfunktionen, die es Ihnen ermöglichen, ein globales Publikum zu erreichen und Ihre Dokumentation mühelos zu verbessern.

Kann HeyGen mir helfen, ansprechende How-to-Videos und Tutorial-Videos effizient zu erstellen?

Ja, HeyGen ist ein idealer How-to-Videoersteller, der die schnelle Erstellung professioneller Tutorial-Videos direkt aus Text-zu-Video-Skripten ermöglicht. Sobald Ihr Anleitungsvideo perfektioniert ist, können Sie es mühelos als MP4 exportieren, bereit für jede Plattform.

Wie kann ich die Konsistenz meiner Marke in allen AI-generierten Produktpräsentationen und Einarbeitungsinhalten sicherstellen?

Mit HeyGen können Sie die Konsistenz Ihrer Marke in allen Ihren Produktpräsentationen und Einarbeitungsvideos aufrechterhalten, indem Sie das integrierte Markenkit nutzen. Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihr Logo, Ihre Farben und Schriftarten nahtlos auf jede AI-Videoerstellung anzuwenden und so Ihre Markenidentität in allen Kundenschulungsmaterialien zu stärken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo