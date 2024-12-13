Entfesseln Sie fesselndes Lernen mit dem Schulungscurriculum-Video-Generator

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, das sich an L&D-Teams richtet und die wichtigsten Unternehmenswerte in einem professionellen und freundlichen visuellen Stil präsentiert. Nutzen Sie AI-Avatare, um Informationen klar darzustellen, ergänzt durch eine fließende Voiceover-Generierung. Dieses Video, das die Kraft von "Schulungsvideos" nutzt, sollte einen starken ersten Eindruck hinterlassen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges "Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbuch"-Video, das sich an bestehende Nutzer und den technischen Support richtet und eine neue Produktfunktion mit einer modernen, klaren und ansprechenden visuellen Ästhetik demonstriert. Gestalten Sie die Erzählung mit Text-zu-Video aus dem Skript, sorgen Sie für präzise Anweisungen und fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern und die "Videodokumentation" insgesamt zu optimieren.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Werbevideo, um einen neuen "Schulungscurriculum-Video-Generator" potenziellen Kunden und Marketingteams vorzustellen, indem Sie einen lebhaften und dynamischen visuellen und audiovisuellen Stil verwenden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen und integrieren Sie relevante visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um seine Effizienz als "AI-Video-Generator" hervorzuheben.
Gestalten Sie ein kollaboratives 45-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Mitarbeiter und Lern- und Entwicklungsmanager, das eine Kultur des kontinuierlichen "Lernens und Entwickelns" mit einem ermutigenden und vielseitigen visuellen Stil fördert. Nutzen Sie AI-Avatare, um wichtige Botschaften zu vermitteln, und sorgen Sie für eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und exportieren, um sein Potenzial als "AI-Kurs-Ersteller" zu demonstrieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Schulungscurriculum-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Schulungsmaterialien mühelos in professionelle Videos, indem Sie AI nutzen, um die Inhaltserstellung für Lern- und Entwicklungsteams zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihre Bildungsinhalte direkt einzugeben oder Ihr vorhandenes Schulungsskript einzufügen. Unser AI-Video-Generator nutzt diese Text-zu-Video-aus-Skript-Fähigkeit, um den Erstellungsprozess zu unterstützen und eine genaue und konsistente Erzählung zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren. Diese realistischen digitalen Präsentatoren helfen dabei, Lernende zu engagieren und Ihre Schulungsbotschaft effektiv zu vermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Voiceover hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante visuelle Elemente, Hintergrundmusik und professionelle Erzählungen einfügen. Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierungsfähigkeit, um natürlich klingende Stimmen für Ihr Skript zu erstellen, die Ihr visuelles Material ergänzen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Überprüfen Sie Ihr vollständiges Schulungscurriculum-Video und nehmen Sie gegebenenfalls letzte Anpassungen an visuellen Elementen oder dem Timing vor. Sobald es perfektioniert ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Video einfach mit unseren Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und zum Export für eine nahtlose Verteilung und wirkungsvolle Videodokumentation.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen, wie technische Tutorials, in klare, leicht verständliche Videodokumentationen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator und Schulungscurriculum-Video-Generator, der Text in fesselnde Schulungsvideos verwandelt. Es nutzt realistische AI-Avatare und ausgefeilte AI-Voiceover, um die Produktion hochwertiger Videodokumentationen ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu vereinfachen.

Kann HeyGen von L&D-Teams für Lern- und Entwicklungsinitiativen genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer AI-Kurs-Ersteller und leistungsstarkes Kursautoren-Tool für L&D-Teams. Es ermöglicht ihnen, effizient hochwertige Schulungsvideos und Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbücher zu produzieren, was die Lern- und Entwicklungsprogramme mit professionellem Inhalt erheblich verbessert.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für anpassbare Videoinhalte?

HeyGen, als vielseitige generative AI-Plattform, bietet umfangreiche kreative Funktionen, darunter eine große Auswahl an anpassbaren AI-Avataren und professionell gestalteten Vorlagen. Diese Werkzeuge, gepaart mit robusten Branding-Kontrollen, sorgen dafür, dass Ihre Videoinhalte perfekt mit Ihrer Markenidentität und kreativen Vision übereinstimmen.

Wie stellt HeyGen eine qualitativ hochwertige und zugängliche Kommunikation in der Videodokumentation sicher?

HeyGen zeichnet sich durch die Bereitstellung hochwertiger AI-Voiceover direkt aus Ihrem Skript aus, was für klaren und ansprechenden Ton sorgt. Seine Text-zu-Video-Fähigkeiten umfassen auch das automatische Hinzufügen genauer Untertitel, wodurch Ihre Videodokumentation für ein breiteres Publikum zugänglich und verständlich wird.

