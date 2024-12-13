Schulungskurs-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Verwandeln Sie das Lernen mit unserem AI-Video-Generator, der AI-Avatare nutzt, um fesselnde Mitarbeiterentwicklung zu ermöglichen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-Sekunden-Video vor, das sich an Kleinunternehmer und Unternehmer richtet, die ansprechende Videoinhalte für ihre Online-Kurse erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte lebendig und energiegeladen sein und die vielfältigen Vorlagen & Szenen von HeyGen nutzen, um schnelle Anpassungsoptionen zu zeigen. Der Ton sollte optimistisch und inspirierend sein und demonstrieren, wie einfach professionelle Kursintros und Werbeclips ohne umfangreiche Bearbeitung erstellt werden können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-Sekunden-Video, das sich an Content-Ersteller und Pädagogen richtet und die Einfachheit der Umwandlung von Text in ansprechende Videolektionen veranschaulicht. Das visuelle Design sollte sauber und benutzerfreundlich sein und die Einfachheit der Erstellung klarer Erzählungen durch die Voiceover-Generierungsfunktion von HeyGen betonen. Der Ton sollte freundlich und gesprächig sein und zeigen, wie der Text-zu-Video-Generator eine schnelle Personalisierung von Inhalten ermöglicht.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein poliertes 90-Sekunden-Video für HR-Abteilungen, das detailliert beschreibt, wie ein AI-Kurs-Ersteller die Entwicklung von wichtigen Compliance- und Onboarding-Schulungen optimieren kann. Der visuelle Stil sollte professionell und vertrauenswürdig sein und die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen nutzen, um visuelle Erklärungen und Kontexte zu verbessern. Der Ton sollte ruhig und beruhigend sein und die Fähigkeit hervorheben, schnell und konsistent hochwertige Schulungsvideos für die Mitarbeiterentwicklung zu produzieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Schulungskurs-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Lehrmaterialien schnell und effizient in dynamische, ansprechende Videokurse mit unserer intuitiven AI-Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungskurs-Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Schulungsinhalte. Wandeln Sie Ihr schriftliches Material mühelos in ein dynamisches Videoskript um, indem Sie unsere Text-zu-Video-vom-Skript-Funktion nutzen, um die Grundlage Ihres Moduls zu bilden, das als Ihr AI-Kurs-Ersteller fungiert.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende AI-Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Sammlung von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Diese lebensechten Moderatoren steigern das Engagement und personalisieren das Lernerlebnis für Ihr Publikum, indem sie die Kraft der AI-Avatare nutzen.
3
Step 3
Passen Sie mit professionellen Vorlagen an
Steigern Sie die visuelle Attraktivität Ihrer Schulungsvideos mit professionell gestalteten Vorlagen & Szenen. Diese vorgefertigten Szenen bieten ein poliertes und konsistentes Erscheinungsbild, das die Identität Ihrer Marke widerspiegelt.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen Ihres Schulungsvideos
Finalisieren Sie Ihren Kurs, indem Sie Untertitel/Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit generieren. Sobald alles bereit ist, exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo mühelos, um sicherzustellen, dass ansprechende Videoinhalte für eine nahtlose Bereitstellung auf jeder Plattform bereit sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Maximieren Sie das Engagement und die Behaltensrate bei Schulungen

Nutzen Sie den AI-Video-Generator von HeyGen, um fesselnde Inhalte zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensbehaltung erheblich steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung meiner Schulungskurs-Videos verbessern?

HeyGen dient als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Skripte in ansprechende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren und AI-Voiceovers verwandelt. Dies vereinfacht die Erstellung hochwertiger Schulungsvideos für L&D-Teams und macht die Kurserstellung effizient.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen, um Schulungsvideos ansprechender zu gestalten?

HeyGen bietet eine Vielzahl kreativer Werkzeuge, darunter anpassbare AI-Avatare, professionelle Vorlagen und diverse AI-Voiceovers. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, fesselnde Schulungsvideos zu produzieren, die die Aufmerksamkeit der Lernenden halten und die Mitarbeiterentwicklung verbessern.

Kann der AI-Video-Generator von HeyGen für spezifische Schulungsbedürfnisse wie Compliance- oder technische Schulungen verwendet werden?

Ja, der leistungsstarke Text-zu-Video-Generator von HeyGen ist ideal für die Erstellung spezialisierter Schulungsvideos, einschließlich Compliance- und technischer Schulungen. Er ermöglicht es Ihnen, schriftliche Inhalte schnell in professionelle Videos umzuwandeln und so Konsistenz und Klarheit bei komplexen Themen zu gewährleisten.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion von AI-gestützten Schulungsvideos?

HeyGen fungiert als intuitive AI-gestützte Schulungsplattform, die die Videoproduktion durch Funktionen wie Text-zu-Video-Konvertierung, gebrauchsfertige Vorlagen und automatische Untertitel vereinfacht. Dies befähigt L&D-Teams, schnell professionelle Schulungsvideos zu erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenz.

