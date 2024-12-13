Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Onboarding-Video für neue technische Mitarbeiter, in dem ein AI-Avatar komplexe Systemeinrichtungen erklärt. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, ergänzt durch eine professionelle Sprachübertragung, die direkt aus Ihrem Skript generiert wird, um eine klare und ansprechende Kommunikation der wesentlichen Informationen zu gewährleisten.

Video Generieren