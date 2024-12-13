Für Anfänger im Bereich der Investitionen, die sich mit Marktanalysen beschäftigen, erstellen Sie ein 60-sekündiges Video, das die jüngsten wirtschaftlichen Veränderungen erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikbasiert sein, mit dynamischen Diagrammen und Textanimationen, alles erzählt von einer fröhlichen AI-Stimme. HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, kombiniert mit der Unterstützung durch die Medienbibliothek/Stock, macht die Präsentation komplexer Daten einfach.

