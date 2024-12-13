Messe-Video-Maker: Mehr Besucher anziehen

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Messevideos mit unserem AI video maker und einer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen & Szenen.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Erklärvideo, das sich an B2B-Technologieentscheider auf einer Messe richtet und unsere neue "AI video maker"-Lösung vorstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit animierten Datenvisualisierungen, begleitet von einer klaren, autoritativen AI-Stimme, die technisches Fachwissen erklärt. Nutzen Sie HeyGens `AI-Avatare`, um wichtige Funktionen und Vorteile zu präsentieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges internes Update-Video für unsere globalen Vertriebsteams, das eine kürzliche Produktverbesserung mit unseren "Video-Editing"-Fähigkeiten detailliert beschreibt. Das Video sollte einen korporativen, informativen visuellen Stil mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer prägnanten Erzählung haben. Verwenden Sie HeyGens `Text-to-Video aus Skript`, um Inhalte effizient zu generieren, und `Untertitel` für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 30-sekündigen Werbeclip, der für Social-Media-Marketer entwickelt wurde, um eine neue Funktion unseres "Video-Produktionswerkzeugs" für schnelle Inhaltsiteration hervorzuheben. Der visuelle Stil sollte dynamisch und ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und peppiger Musik, die die einfache Anpassung demonstriert. Nutzen Sie HeyGens `Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte`, um für verschiedene Plattformen zu optimieren, und `Vorlagen & Szenen` für schnelle Erstellung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges Tutorial-Video für IT-Profis und Power-User, das eine erweiterte Funktion unserer "Enterprise-Ready AI Tools" in einer komplexen Softwareumgebung demonstriert. Der visuelle Stil sollte detaillierte Bildschirmaufnahmen und präzise Anmerkungen enthalten, gepaart mit einer technischen, instruktiven Stimme. Verwenden Sie HeyGens `Medienbibliothek/Stock-Unterstützung` für die Integration von Bildschirmaufnahmen und `Voiceover-Generierung`, um konsistente, klare Erklärungen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie man ein Messevideo erstellt

Produzieren Sie mühelos ansprechende Werbevideos für Ihre nächste Messe. Unser AI video maker vereinfacht die Erstellung und hilft Ihnen, mehr Besucher anzuziehen und Ihre Marke effektiv zu präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Messevideo zu gestalten.
2
Step 2
Passen Sie mit AI-Voiceovers an
Verbessern Sie Ihre Botschaft, indem Sie natürliche Sprachaufnahmen aus Ihrem Skript mit fortschrittlicher AI generieren, um eine klare Kommunikation zu gewährleisten.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie die einzigartigen Elemente Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Farben, Schriften und Logos, um Konsistenz zu wahren.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Kreation
Laden Sie Ihr hochwertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, bereit für die Präsentation an Ihrem Messestand oder die Verbreitung in sozialen Medien.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Erstellen Sie überzeugende AI-gestützte Videos, um inspirierende Kundenerfolgsgeschichten zu teilen, die Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei potenziellen Kunden an Ihrem Stand aufbauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die professionelle Videoproduktion mit AI?

HeyGen ist ein führender AI video maker, der die Erstellung professioneller Videos vereinfacht. Er nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um ansprechende Inhalte aus einfachen Skripten zu generieren, zusammen mit automatisierter Voiceover-Generierung.

Kann ich Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, an die Identität meiner Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste integrierte Markensteuerungen, die es Ihnen ermöglichen, Videos einfach mit Ihren spezifischen Logos und Farben anzupassen. Dies stellt sicher, dass all Ihre Videomarketing-Inhalte konsistent markengerecht sind und macht es zu einem leistungsstarken Video-Produktionswerkzeug.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Verbesserung von Videoinhalten?

HeyGen bietet umfassende Video-Editing-Funktionen, einschließlich automatischer Untertitel und dynamischer Textanimationen, um Ihre Videoinhalte zu verbessern. Benutzer können auch einfach Seitenverhältnisse anpassen und hochwertige Videos für verschiedene Plattformen exportieren.

Ist HeyGen geeignet für die Produktion verschiedener Arten von Marketingvideos?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Erstellung einer Vielzahl professioneller Videos zu helfen, von überzeugenden Messevideos und ansprechenden Social-Media-Videos bis hin zu detaillierten Erklärinhalten. Seine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen macht die Videoproduktion für diverse Marketingkampagnen zugänglich.

logo
